理大衝突｜黃子悅認暴動罪囚3年　另14被告囚36至52月1人判教導所

學民思潮前發言人黃子悅與另外14人，均在2019年11月理大衝突期間，在旺角的封鎖區被告，其中包括黃等10人認暴動罪，令5人之後亦裁定罪成。黃早前求情時稱，還柙後有修讀輔導及心理課程，會勇於面對其情緒問題。案件今(13日)在區域法院判刑，法官判黃子悅入獄3年，餘下14人，除現年20歲的被告判教導所外，餘下13人則入獄36至52個月。



10名認罪的被告：翁芷茵（23歲）、周耀天（26歲）、鍾永祥（49歲）、蘇浩然（29歲）、孫嘉豪（26歲）、曾紹鵬（25歲）、黃康瑜（26歲）、黃子悅（26歲）、王汶珊（32歲）及甄念賢（20歲），承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街交界的彌敦道一帶，與其他人參與暴動。

另5名被告：鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡及李子聰，則在審訊後被裁定罪成。

黃子悅過去積極參與社運。(詳看下圖)

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控方指示威者投擲至少250枚汽油彈

案情指，2019年11月18日，有網民發起「營救」理大內的示威者，建議人群上街聚集，以分散警方注意力。當晚約10時半，黑衣蒙面示威者與警方對峙，並曾投擲至少251枚汽油彈。警方之後在油麻地及旺角區設下封鎖線，並在區內拘捕213人，包括本案的被告。

黃子悅被捕時戴頭盔及防毒面罩等

控方指黃子悅當晚沿彌敦道往旺角逃跑時，遭一名警長追截及制服，當時她戴有頭盔、防毒面罩、護目鏡、手袖等裝備。其他被告亦在相似情況下被捕，警方在他們身上發現面巾、戰術背心、生理鹽水、眼罩等物品。被告鍾永祥在迎面跑向警員時，曾意圖襲擊或撞低對方；周耀天見警員仍繼續逃跑，被追截至一條小巷內才被制服。

黃早前求情稱非領導角色

代表黃的律師早前求情稱，沒有證據顯示黃有作暴力或威嚇行為，她亦非擔任領導角色，身上無攻擊性武器。黃現已完成嶺大視覺研究系學士課程，還押期間有繼續進修中大的輔導與心理治療課程，希望能向藝術治療方面發展。她亦積極面對情緒問題，希望能好好活著和面對未來。

案件編號：DCCC 736/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)