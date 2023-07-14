機場快綫25周年｜王菀之分享動人故事　你有沒有你的故事呢?

1998年香港國際機場由啟德搬往赤臘角，機場快綫及東涌綫亦同期投入服務，至今已經服務香港人25年，快捷及舒適的交通以及兩綫獨有的風景車程，在時間的見證下靜靜陪伴着香港人成長，機場快綫每日接載乘客往返市區及機場，東涌綫更進一步完善東涌與各區的連繫。



為慶祝25周年，機場快綫早前邀請了王菀之拍攝全新25周年主題曲MV，分享其乘搭機場快綫的個人經歷，以及她於旅程中遇到不同人的動人故事。相信大家都可能有乘搭機場快綫或東涌綫的親身經歷，今次我們亦找來機艙服務員Sevrena以及在東涌居住的雞仔，分享他們在機場快綫及東涌綫經歷的難忘故事，希望同時可以勾起大家在這兩綫的深刻回憶！

機艙服務員Sevrena：遇上八號風球，機場快綫維持服務令我安全回家

Sevrena作為機艙服務員，經常由市區出入機場，機場快綫一直是她乘搭交通工具的首選，「我上下班都會選擇機場快綫，除了車程夠快外，更不用擔心路面情況。車程中我會欣賞沿途風景，當你細心留意就會發現香港縮影，有大橋、商場、新市鎮等，會發現香港好美。」Sevrena在車程中，都會聽著歌享受屬於自己的Me Time，她更推薦大家欣賞經過小濠灣車廠日落時的景象，「這是不少人特別影相打卡的位置，絕對不輸其他打卡位呢！」

此外，跟不少人一樣Sevrena每次落機之後就想以最快的時間回到家中休息，她笑言：「你可以想像一下，在工作過後，我們拿著沉重的行李，依然穿著高跟鞋，帶著疲憊的身體踏出大堂，最想就是可以立即坐下休息，而只要行多幾步就可以乘坐機場快綫，真的好方便，滿足了我的願望。其中一次好難忘，就是落機後遇上八號風球，其他交通工具都有特別的安排，但當時機場快綫就依然維持服務，令我可以好安全及快捷地回家。」

東涌居民雞仔：東涌綫連繫了東涌、葵青兩區居民的生活

今年25歲的東涌居民雞仔，幸運地與東涌綫同年誕生，一出生就享受到東涌綫帶來的便利，他指不時都有朋友誤以為東涌很遠，出市區不方便，「其實由東涌到香港站，搭東涌綫只需約半小時，而且東涌綫更令東涌與葵青區成為同一個生活圈，東涌人亦因此經常會到青衣，因為15分鐘左右車程就到達，所以我都在青衣讀書、溫書，更喜歡到青衣城拍拖行街、睇戲、食飯，東涌有段時間沒有戲院，我亦經常會到青衣城睇戲。」雞仔笑指覺得東涌人很善於時間的運用，因為固定的東涌綫班次，可以令東涌人好好預計出門時間，而且在車程上會打機、看書消遣一下，女士們更會把握時間化妝。

東涌綫伴隨住雞仔成長，不少難忘回憶都在沿線發生，「記得小時候，父母經常帶我到青衣城的「舊墟」主題街遊玩，我們一家更曾在電車頭位置合照留影。而且以前讀書時會在青衣站追趕尾班車，記得一入車廂門關上後，我就會好有安全感，因為知道一定可以安全回到家中。另外最難忘的地方，我會說是欣澳站，因為小時候父母會經常帶我到欣澳站轉綫到迪士尼主題樂園遊玩，現在我看到一家大小的乘客到欣澳站下車，腦海都會泛起溫馨的回憶。」

分享你與機場快綫或東涌綫的動人時刻！有機會得到港幣$5,000旅遊禮券

看完Sevrena及雞仔的故事，又有沒有勾起你在這25年來乘搭機場快綫或東涌綫的難忘回憶？為慶祝機場快綫及東涌綫開通25周年，由即日起大家只要到https://bit.ly/3pK49Os與王菀之分享你與機場快綫或東涌綫有關的難忘故事，她將會親自挑選既感動又獨特的故事，送出旅遊禮券及機場快綫單程車票，獎品總值超過港幣$70,000！大家都立即參與啦！

活動詳情

參加方法：透過電子表格https://bit.ly/3pK49Os，填寫個人資料，並以150至500字分享故事。

截止日期：2023年7月31日（香港時間晚上23:59前）

得獎名單公佈日期：2023年8月18日（得獎名單將於《香港01》網站及App公佈）

獎品：

冠軍1名 - 港幣$5,000旅遊禮券

亞軍1名 - 港幣$3,000旅遊禮券

季軍1名 - 港幣$2,000旅遊禮券

優異獎7名 - 機場快綫單程車票十張

感謝獎500名 - 機場快綫單程車票乙張

* 主辦單位保留最終決定權

（資料及內容由客戶提供）