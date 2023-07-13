西貢現鯨魚蹤影　專家指較罕見料屬鬚鯨　籲勿一窩蜂觀鯨致擱淺

白沙灣遊艇會今（13日）在Facebook專頁上傳影片，指西貢水域驚現鯨魚在水中暢泳，引起大批網民關注。

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，估計該條鯨魚屬鬚鯨一種，推測大機會是布氏鯨或角島鯨。他指事件屬罕見，因香港水域多近岸淺水，較少有鯨魚等外海品種游入，但每隔兩三年香港也有錄得鯨魚出沒紀錄，料「不小心」游入。他指鯨魚在港海域出現，時常會被船撞到或被其噪音嚇到，導致其導航能力更失靈，誤游更淺水地方致擱淺，建議市民勿一窩蜂湧往西貢觀鯨。



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料長７至８米

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，網上流傳影片片長較短，未能看清全部特徵，但可看出是鬚鯨一種，推測較大機會是布氏鯨，或2014年曾在香港人出現的角島鯨，又指單憑影片目測，該鯨魚或長7至8米，「都算幾大」。

他表示，香港水域近岸且較淺，故有鯨魚游入屬罕見，但本港每隔兩三年都會間中有外海品種出沒的紀錄，且大多在西貢水域發現，因接壤東太平洋，但也曾在西部水域或大嶼山等發現過鯨魚。

他表示，鯨魚游入香港水域有不同原因，「例如盪失路，或者佢身體有病，令佢導航系統出現問題」。他稱一般大型鯨豚游入香港水域，兩三天內有機會被附近的船撞到、或被其噪音嚇到，甚至太多人去看牠，遍致其導航能力更加失靈、更迷路，甚至游入更淺水地方導致擱淺。

香港海豚保育學會會長鄭家泰（左）（資料圖片）

鄭家泰稱，今次在西貢發現的鯨魚屬鬚鯨一種，屬於過濾性捕食生物，即張大口「飲水」，並過濾當中的魚類及蝦等，一般不會主動攻擊人類，「外國有案例，有啲潛水或滑浪人士唔小心捲入，都未必會吞，甚至會吐出嚟。」

他建議市民勿故意出海觀望牠，若出海時不小心碰上，適宜關閉引擎遠觀，避免鯨魚不小心撞到船隻釀成意外，也可讓牠有更多空間找到路離開。

▼2022年4月果洲群島現鯨鯊▼



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海洋生物學者、城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀亦表示，相信該鯨魚為鬚鯨一種，並稱香港水域不時會有鯨豚，香港也曾錄得幾十種不同鯨豚出沒的紀錄。

他表示，鯨魚一般在深水地方，近岸出現主要有兩個原因，一是鯨魚幼體脫隊游入淺水地方；二是鯨魚本身或較老及有病，令其導航能力失效導致亂游。他稱一般只有殺人鯨及偽虎鯨等有機會具攻擊性，而鬚鯨多吃浮游動植物及魚類，不會侵襲人類，故不需擔心。

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