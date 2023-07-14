易通行｜羅淑佩：今起可預約到三政府停車場助重裝的士「司機卡」

不停車繳費「易通行」7月23日擴展至紅隧，然而因讀取「司機卡」問題、「時得時唔得」引起的士業界反彈。運輸署署長羅淑佩今早（14日）表示，調查發現，的士「司機卡」讀取不靈涉多項因素，包括安裝位置不妥。就此，運輸署今日起安排葵芳、荃灣及上環林士街三個政府停車場，供預約安排量度「易通行」的士「司機卡」安裝位置，如因安裝不妥致無法讀取收費，將協助重新安裝。



羅淑佩形容，「易通行」實施至今每日有20萬架次車輛駛經已實施隧道，運作大致暢順，但確有個別環節有沙石需改善：「盡量開通前做到最好，但無可避免運作期間要執正。」



有的士業界早前表示，易通行實施兩個月來曾錄得一日最高有18.44%的「司機卡」無法讀取。（資料圖片/梁鵬威攝）

5月29日為獅子山隧道實施「易通行」首個工作日，收費廣場一帶大致暢順，不過仍然是慢車行駛。（梁鵬威攝）

為解決車輛貼或司機卡時靈時不靈的問題，羅淑佩今早在新城電台表示，運輸署今日將開展免費替的士司機檢查及安裝車輛貼及司機卡服務，並會出信通知業界。她指，今日下午將開始預約相關服務，政府停車場包括葵芳、荃灣及上環林士街，有人員即場用儀器為司機量度車輛貼及司機卡並幫助司機重新安裝車輛貼、司機卡在正確位置上，如司機卡有損壞，亦會免費送一張。羅淑佩續指，在青衣亦覓得一塊地可以供大規模車隊，由幾十輛指一百輛不等，接受有關服務。

羅淑佩指因擔心司機卡製造時已出現問題，故會主動篩查讀取成功率較低的司機卡，並將篩查結果資料交給業界資料，若發現哪些車可能有問題，應盡量提醒相關司機到上述政府停車場及地點預約服務做檢驗。她亦指， 自7月5日起推出輔助程式供管理車隊，設有excel試算表，可逐頁查看司機的交錢記錄。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼

