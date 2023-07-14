社工陳虹秀籲警方冷靜脫暴動罪　律政司上訴得直　案發還區院處理

2019年8月31日，社工陳虹秀在灣仔示威現場呼籲警方冷靜，被控暴動罪，區域法院前法官沈小民裁定她表證不成立。律政司不服提出上訴，並連同另外12名被沈官裁定暴動罪不成立的被告一起上訴，惟當中9人已離港。上訴庭今(14日)就陳及3名仍在港的被告上訴得直，案件將發還區域法院另一法官審理。另9名已離港被告上訴則被駁回。



陳虹秀曾稱當天在現場是要守護生命。(詳看下圖)

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與陳同案3被告案亦須發還處理

另案8名答辯人為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉睛及梁雁彬，當中余、簡、莫及梁4人均缺席聆訊。8人涉於2019 年8 月31日在灣仔衝突，8人被控暴動罪。陳被裁定毋須答辯，其餘7人經審訊後被裁定無罪。

上訴庭今裁定，就律政司針對8.31案灣仔暴動的4被名被告，包括：賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜和陳虹秀的上訴得直，撤銷原審法官對四人的裁定，案件發還另一位法官審理。

5人涉十一暴動全部缺席上訴聆訊

兩案答辯人分別為張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉及李盈莉，5人均缺席聆訊。案發於2019年10月1日，警方在銅鑼灣一單位搜出白電油，5人被控串謀參與暴動等罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

上訴庭指若非文件送達問題必上訴得直

上訴庭另因上訴文件沒有按法律要求，妥為送達9名已離港的被告，因此撤銷針對他們的上訴。但上訴庭強調，若非送達問題，必然會批准上訴得直。

案件編號：CACC277、278/2021

2019年8月31日灣仔區多處被人縱火。(詳看下圖)