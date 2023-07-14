西貢鯨魚｜大家樂主席坐遊艇觀鯨　船家指包船兩小時最少$3000

西貢牛尾海水域昨日（13日）驚現一條鯨魚在水中暢泳，不時打口巨大的鯨口，場面十分罕見。有受訪市民引述朋友表示，知道今日（14日）有一架艇會出海觀鯨，大約有十人左右。記者今日在該海域，看到大家樂主席羅開光與一班人，乘遊艇到來觀鯨。



船家表示租快艇出海的價錢並沒有因為鯨魚而加價，未有人查詢出海觀鯨，如租快艇觀鯨費用為3,000至4,000包一架船，出海約兩小時。



大家樂主席羅開光（紫衣者）今日專程坐遊艇出海睇鯨魚。（黃偉倫攝)

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為何乏人問津? 船家：一般人覺得鯨魚已經走咗

有滘西灣休閒垂釣樂園的船家指今日上半日未有人特意查詢出海觀鯨，「冇架冇架（冇咩人去），嗰啲要包船架。畀得錢嘅就快艇，預兩千蚊到啦」，「咁啱佢上嚟擘大口俾人見到啫，冇人去睇啦。」她指今日向她查詢的市民都是出海釣墨魚或觀光為主。

另一位船家馬小姐指，船長說他的朋友今早仍見到鯨魚。她表示，出海要最少10個人才開船，「200蚊一個人，一個鐘頭內返嚟，畀人坐出去影下相。」她亦指並不多人特意出海睇鯨魚，「因為啲人以為佢（鯨魚）走咗。」

另一位船家石小姐同樣指今日沒有甚麼人租船出海，「因為唔知條鯨魚仲喺唔喺到，無咩人專登嚟。」她指出海租快艇觀鯨魚的費用為3,000至4,000包一架船，可以出海兩小時，「唔係斷人頭計，係包船咁計。」她表示收費並沒有因為鯨魚而加價，指平時都是這個價錢。

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



市民為何無興趣出海? 指因可見到鯨魚機會渺茫

多名受訪市民都表示知道鯨魚昨日出沒的消息，但並沒有出海觀鯨的打算。蘇女士指有聽過，但「我係去踢波，我唔係去睇鯨魚。」另一位市民林小姐說：「鯨魚（出現位置）好出架，你冇辦法見到......由得佢自己遊返出咗去仲好啦。」但她指有一對朋友說今日有一架艇會出海觀鯨，大約有十人左右，但她並不會參與。

市民陳先生也說沒有打算去觀鯨，「唔知去邊度搵佢，都唔知佢喺邊度。」另有市民指因為「唔夠膽」沒有打算出去睇。有船家在今日下午仍然在碼頭招攬出海觀鯨的市民，但並沒有吸引到很多市民查詢。

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