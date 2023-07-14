西貢鯨魚｜市民再睹鯨蹤歡呼：有呀有呀 上水20秒潛入海中
白沙灣遊艇會昨日（13日）上傳西貢鯨魚出沒影片後，引來全港市民熱烈討論，更有不少市民出海覓鯨蹤。今日（14日）再有網民上傳影片，指「鯨魚又來了」，看到一條鯨魚在大海中張大嘴巴覓食，「上水」約20多秒後又潛回大海失去蹤影，船上有人興奮歡呼：「有呀有呀」、「係咪嚟㗎」，亦有人提醒勿駛太近以免影響鯨魚及有安全問題。
在下午5時半，《香港01》採訪團隊在該海域，也拍攝到鯨魚再游出水面，打開大口。
自昨日在西貢發現「鯨蹤」後，不少市民今早租船出海尋覓其身影。有網民在Facebook上載影片，指「鯨魚又來了」，短短28秒影片看到有一條鯨魚在近岸處張大嘴巴，似乎在覓食，鯨魚「上水」約20多秒後又合上嘴巴潛回海中失去蹤影。
影片可聽到多名市民看到鯨魚蹤影表現興奮，歡呼指「有呀有呀」、「係咪嚟㗎」；也有人提醒「好喇好喇、唔好咁近」，籲勿駛太近以免影響鯨魚或構成危險。
▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼
攝影愛好者今早拍得鯨魚真身
《香港01》記者今早到西貢一帶視察，有攝影愛好者稱今早出船看到有鯨魚浮上水，瞬即拿出相機拍得鯨魚真身；昨日目擊鯨魚出沒的白沙灣遊艇會帆船教練，今日亦再度出海，但未能發現其縱跡，專家推斷該鯨魚為鬚鯨中的布氏鯨。
今日西貢可見水警小艇、水警輪及漁護署船隻在海面巡視。漁護署昨回覆證實，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離，以免對鯨魚造成不必要的干擾，亦可減低鯨魚意外碰撞到船隻或巿民的機會。
西貢鯨魚在哪裡被發現？
白沙灣遊艇會7月13日表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。漁農自然護理署確認，13日下午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離。
布氏鯨在香港是否常見及會否襲擊人類？
布氏鯨（學名：Balaenoptera brydei）背部深灰色，腹面黃白色，是一種不經常浮在水面上的鯨魚，它的體表常附着一些浮游生物。香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，今次在西貢發現的鯨魚屬鬚鯨一種，屬於過濾性捕食生物，即張大口「飲水」，並過濾當中的魚類及蝦等，一般不會主動攻擊人類。由於香港水域多近岸淺水，較少有鯨魚等外海品種游入，但每隔兩三年香港也有錄得鯨魚出沒紀錄。