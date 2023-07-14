西貢鯨魚｜市民再睹鯨蹤歡呼：有呀有呀　上水20秒潛入海中

白沙灣遊艇會昨日（13日）上傳西貢鯨魚出沒影片後，引來全港市民熱烈討論，更有不少市民出海覓鯨蹤。今日（14日）再有網民上傳影片，指「鯨魚又來了」，看到一條鯨魚在大海中張大嘴巴覓食，「上水」約20多秒後又潛回大海失去蹤影，船上有人興奮歡呼：「有呀有呀」、「係咪嚟㗎」，亦有人提醒勿駛太近以免影響鯨魚及有安全問題。



在下午5時半，《香港01》採訪團隊在該海域，也拍攝到鯨魚再游出水面，打開大口。



在7月14日下午5時半，《香港01》採訪團隊在西貢出現鯨魚海域，也拍攝到鯨魚再游出水面，打開大口。(歐嘉樂攝）

自昨日在西貢發現「鯨蹤」後，不少市民今早租船出海尋覓其身影。有網民在Facebook上載影片，指「鯨魚又來了」，短短28秒影片看到有一條鯨魚在近岸處張大嘴巴，似乎在覓食，鯨魚「上水」約20多秒後又合上嘴巴潛回海中失去蹤影。

影片可聽到多名市民看到鯨魚蹤影表現興奮，歡呼指「有呀有呀」、「係咪嚟㗎」；也有人提醒「好喇好喇、唔好咁近」，籲勿駛太近以免影響鯨魚或構成危險。

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



攝影愛好者今早拍得鯨魚真身

《香港01》記者今早到西貢一帶視察，有攝影愛好者稱今早出船看到有鯨魚浮上水，瞬即拿出相機拍得鯨魚真身；昨日目擊鯨魚出沒的白沙灣遊艇會帆船教練，今日亦再度出海，但未能發現其縱跡，專家推斷該鯨魚為鬚鯨中的布氏鯨。

今日西貢可見水警小艇、水警輪及漁護署船隻在海面巡視。漁護署昨回覆證實，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離，以免對鯨魚造成不必要的干擾，亦可減低鯨魚意外碰撞到船隻或巿民的機會。