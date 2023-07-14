日本核廢水｜港擬禁10都縣水產　日本駐港總領事館：極度遺憾

港府早前表示，一旦日本啓動排放核廢水，會即時禁止10個都縣的水產品進口。日本駐港總領事館回覆查詢時指，對此極為遺憾，將繼續就相關事宜與港府溝通，並繼續以高度透明的方式提供必要的信息。



領事館又指，強烈要求港府是基於科學證據，並盡早取消進口限制，且不再進一步收緊限制。至於相關措施對日本的影響，領事館表示由於尚未實施，故不予評論，但會繼續解釋並強烈要求香港特區政府不要進一步收緊限制。



圖為2020年1月29日，視察福島第一核電站核廢水儲存罐的媒體與東京電力公司人員。（Getty Images）

總領事館促盡早取消對日本食品進口限制

港府早前表示，一旦日本啓動排放核廢水，會即時禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉10個都縣的水產品進口。日本駐港總領事館回覆查詢時指，日本政府至今已多次向香港特區政府提供有關日本食品安全的資料和解釋，並呼籲香港特區政府以科學證據為依據，盡早取消對日本食品的進口限制。

領事館表示，在日本政府已解釋其核廢水排出大海對環境無害後，港府仍宣布禁止10個都縣的水產品進口，表示極度遺憾（extremely regrettable）。日本政府將繼續就相關事宜與香港特區政府溝通，並繼續以高度透明的方式提供必要的信息。

領事館又指，強烈要求港府基於科學證據，盡早取消進口限制，而不是進一步收緊限制。至於相關措施對日本的影響，領事館不予評論，但會繼續解釋並強烈要求香港特區政府不要進一步收緊限制。

至於相關措施對日本的影響，領事館表示由於尚未實施，故不予評論，但會繼續解釋並強烈要求香港特區政府不要進一步收緊限制。領事館重申，為維持日本與香港良好的經濟關係，避免造成嚴重的負面影響，領事館會繼續解釋並強烈要求香港特區政府不要進一步收緊限制。