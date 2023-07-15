日本核廢水｜謝展寰︰暫不提供食肆補貼　將來觀察無問題才鬆禁令

政府日前宣布，一旦日本排放福島核電廠核廢水，會即時禁止源自10個都縣的水產品進口。環境及生態局局長謝展寰今早（15日）在香港開電視節目《有理有得傾》表示，若將來觀察到沒有問題，才會考慮是否放鬆禁令。至於受影響食肆方面，他指現階段沒打算向業界提供補貼，認為向他們告知最有風險的地方便可。「我哋講畀巿民聽，香港巿面上售賣得嘅食物，必定安全。當佢哋放心嘅時候，咁佢哋就可能唔使咁驚。」



否認對日禁令範圍過大 採取預先防範方式

日方一旦啟動排放核廢水，港府將即時禁止東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和琦玉縣共10個都縣的水產品進口香港。不過當中部份縣份位於內陸，並非毗鄰海岸線。

謝展寰解釋，以預先防範的方式，考慮禁止有風險的縣份進口香港，因此揀選時「寧願闊啲」，若將來觀察到沒有問題，才會考慮是否放鬆禁令。他又否認將範圍劃大，強調全是福島的鄰近區域，只用保險及保守的方式選取縣份。

謝又指，日本政府已接受國際監督排放核廢水，希望日後可以派員到當地，視察食品安全。至於是否有轉彎的餘地，主動權在於日方。

謝展寰早前曾表示提早宣布禁令，已讓業界預留時間找出替代水產，估計除了稀有產品外，帶來的影響並非很大。他再於節目表示，現階段沒打算向業界提供補貼，又指已通知他們風險較高的地方，讓他們提早做準備。

謝認為上述方法能夠最大幫助業界的生意，「呢個係最好嘅方法，讓市民知道，我哋講畀巿民聽，香港巿面上售賣得嘅食物，必定安全。當佢哋放心嘅時候，咁佢哋就可能唔使咁驚。」