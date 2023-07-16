「大麻糖」隨時毒過大麻煙　成人小童勿抱僥倖心態

最近備受家長關注的新聞，相信是兩名幼童懷疑意外誤食毒品「大麻糖」，出現心跳過速、重複嘔吐、幻覺等症狀，被送往公立醫院急症室，更一度入住深切治療部，幸而回復清醒，情況轉為穩定。其實，「大麻糖」含有致幻作用和一系列嚴重的健康影響，其隱蔽性和成份的不確定性，令「大麻糖」的威脅更為嚴重。家長們對新興毒品的警覺性，實應擴大至這些看似無害，但實則具有依賴性和危害性的產品。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基。

近年新興的大麻食品，特別是其糖果形態，即所謂「大麻糖」，讓毒品在視覺上更易被接受及隱蔽。「大麻糖」是一種包含大麻毒品提取物的食品，其提取物來自大麻植物的花及葉，經過精煉提煉成油狀，進一步製成各種食品。除了「大麻糖」，尚有如大麻曲奇、糕點、軟糖、香口糖、朱古力、飲料等。一般來說，這種提取物中的主要成分有兩種：四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，THC），以及大麻二酚（Cannabidiol，CBD）。

「大麻糖」看起來就像一般的糖果，讓人完全無法察覺其實裡面含有大麻成分。這種糖果在西方國家流行，不法人士通過各種非法渠道將「大麻糖」或大麻植物引入香港，例如網購、郵寄等，又或自行非法種植大麻及加工，讓這種毒品變得更加隱蔽，也令警方或海關追查更加困難。

食用含有大麻成分的糖果可導致一系列嚴重症狀，若是小朋友不慎誤服，主要出現心血管循系統、呼吸及神經系統症狀，包括神智混亂、頭暈、全身無力、口乾、瞳孔放大、嘔吐、心跳過速、血壓過高或過低等，嚴重中毒可能出現昏迷、抽搐發作及呼吸抑制。這些症狀持續時間可長達6小時，亦可能因代謝分解物的效力延長症狀至數天。

坊間一直有言論指大麻的危險程度不及其他毒品，又指不會容易上癮，但實際上，大麻的影響並非如我們想像中輕微。（資料圖片）

不止小童，「大麻糖」的大麻毒性對成人而言，亦可以令心血管收縮，或血小板功能異常，有隱性心臟病的病人甚至可能會引致心臟病發作。

值得注意的是，每粒「大麻糖」的大麻二酚及四氫大麻酚劑量並沒有標準，一粒或已相等如吸食數枝大麻煙的份量。因此，「大麻糖」隨時比吸大麻煙更加危險。此外，大麻提煉出來的食品並非由藥廠進行，在香港都是由外地或非法市場獲得，甚至是自家提煉出來，當中的品質、成份及濃度完全沒有規範，令服食者有潛在其他風險。

坊間一直有言論指大麻的危險程度不及其他毒品，又指不會容易上癮，但實際上，大麻的影響並非如我們想像中輕微。即使大麻不會如鴉片或鎮靜劑等，會出現明顯戒斷症狀（俗稱「吊癮」） ，但戒斷亦可致焦慮、煩躁、易怒、失眠、情緒低落及食慾不振。而長期服用大麻，可能會影響專注力，記憶力，減低學習能力。長期服用大劑量大麻人士更可出現間歇性嘔吐及腹痛的症狀，患者可能會用偏方，即借助沖熱水浴或外塗辣椒膏以為了減輕嘔吐，但仍需戒毒後才可令嘔吐症狀完全消退。

警方早前在行動中檢獲的毒品包括大麻糖及大麻油。（資料圖片/警方提供）

而在是次誤服事件中，小朋友誤將「大麻糖」視作一般可食用糖果而中毒，已清楚闡明了「大麻糖」對小朋友的危險性。除了「大麻糖」外，社會上有不少市民用電子煙的習慣，其多樣化的口味令電子煙在年青人中十分受歡迎。但作為家長必須保持警惕，因為對兒童而言，由於電子煙的香味誘人，加上市面上電子煙用尼古丁油的顏色鮮艷而濃度非常高，瓶口大多沒有防止兒童開啟設計，小朋友很可能誤認為是可飲用的飲料，而意外服食尼古丁油，導致嚴重尼古丁中毒。

長期服用大劑量大麻人士更可出現間歇性嘔吐及腹痛的症狀。(Getty Images)

毒品問題向來都是一個社會關注的議題，無論是傳統的毒品還是新興的毒品，其危害都不容忽視。作為家長，要特別留意的不只是傳統意義上的毒品，如海洛英、可卡因、冰毒等，而是一些看似無害或誤導為不成癮，但事實上同樣具有高度依賴性和危害性的物品，如「大麻糖」、電子煙用的尼古丁油等。當然最重要的，是要教育孩子們了解毒品的禍害及毒性，遠離毒品。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

