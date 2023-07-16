泰利風球．颱風交通消息｜港航取消明天海口航班　多條街渡停駛

熱帶氣旋泰利逼近本港，3號風球現正生效。《香港01》將不斷更新風球下最新交通消息。



在16日早上6時，熱帶風暴泰利位於香港之東南約450公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。天文台最新預測，泰利在17日清晨將增強為颱風。（天文台圖片)

【14:17】香港航空宣布，受颱風泰利影響，明日（17日）取消兩班來往海口的航班，包括香港至海口的HX107，及海口至香港的HX108。

【10:00】昂坪 360 宣布， 由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停。該公司將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【07:33】運輸署接獲通知，因三號強風信號現正生效，以下渡輪服務將會或已經暫停服務：

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

坪洲街渡有限公司

-愉景灣-梅窩

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-黃石-灣仔及赤徑

-馬料水-塔門

-馬料水-東平洲

--黃石-塔門

【07:00】運輸署發出交通通告，來往馬料水至荔枝窩的街渡渡輪服務將會於今日(16日)暫停。 營辦商會張貼告示，通知乘客暫停上述街渡渡輪服務。

【06:31】梁記街渡宣布，因發出三號強風信號，西灣河至東龍島街渡服務暫停。釣魚活動亦暫停。

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