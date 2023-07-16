颱風泰利．交通消息｜九巴及城巴通宵路線凌晨2:30起陸續停駛

熱帶氣旋泰利逼近本港，3號風球現正生效。《香港01》將不斷更新風球下最新交通消息。



▼7月16日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼



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【23:45】金光飛航公布澳門氹仔往香港的尾班船已於11時半開出，取消明日0時30分航次。

【23:33】新渡輪公布，本地航線於深夜後將陸續停航直至另行通知。其中中環至長洲尾班船在明日凌晨1:30開出，長洲至中環尾班船在明日凌晨2:20開出；中環至梅窩尾班船在明日凌晨00:30開出，梅窩至中環尾班船已在晚上11:30開出。

【23:27】九巴及龍運公布，所有日間路線會維持正常服務至尾班車；深宵及通宵路線將於凌晨2:30起陸續停駛。

城巴所有日間路線會正常營運至尾班車，而各條通宵路線會於凌晨2時30分起陸續暫停服務。

【22:48】天文台即將改發八號烈風或暴風信號，港鐵表示，鐵路及港鐵巴士服務維持正常，已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備。

港鐵稝，天氣情況可能會瞬間轉壞，而各區情況亦可能會顯著不同，尤其是空曠及偏遠地區，這些都可能影響鐵路及港鐵巴士服務。

【19:09】澳門當局表示，天氣將漸趨惡劣，海面風浪較大，為確保安全，船公司將取消部分今晚的午夜航班。外港客運碼頭往香港的尾班船將於周一凌晨00:00開出，氹仔則將於00:30開出。澳門指倘泰利的路徑進一步向澳門靠近，船公司可能需要取消更多今晚的航班。至於明早各航線的客船班期，則需視乎天氣情況，市民和旅客可向各船公司查詢具體的班次詳情和票務安排。

▼7月16日 泰利3號風球下杏花邨▼



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【18:45】運輸署表示，因強風關係，將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路即將封閉，提醒市民改用其他單車徑及行人路前往日出康城及調景嶺。

【18:30】新渡輪表示，鑑於預期熱帶氣旋泰利於晚上會進一步加強，為乘客安全著想，新渡輪橫水渡航線往長洲方向將不會於晚上20:30 途經芝麻灣，以及往梅窩方向將不會於晚上23:05 途經芝麻灣。

新渡輪其他航線渡輪服務在颱風下的最新安排，請密切留意媒體、新渡輪網頁 、「新渡輪」手機應用程式的公布，或致電熱線 2131 8181收聽航班訊息。

【14:17】香港航空宣布，受颱風泰利影響，明日（17日）取消兩班來往海口的航班，包括香港至海口的HX107，及海口至香港的HX108。

【10:00】昂坪 360 宣布， 由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停。該公司將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

在16日早上6時，熱帶風暴泰利位於香港之東南約450公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。天文台最新預測，泰利在17日清晨將增強為颱風。（天文台圖片)

【07:33】運輸署接獲通知，因三號強風信號現正生效，以下渡輪服務將會或已經暫停服務：

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

坪洲街渡有限公司

-愉景灣-梅窩

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-黃石-灣仔及赤徑

-馬料水-塔門

-馬料水-東平洲

--黃石-塔門

【07:00】運輸署發出交通通告，來往馬料水至荔枝窩的街渡渡輪服務將會於今日(16日)暫停。 營辦商會張貼告示，通知乘客暫停上述街渡渡輪服務。

【06:31】梁記街渡宣布，因發出三號強風信號，西灣河至東龍島街渡服務暫停。釣魚活動亦暫停。

▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼



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▼7月15日 香港極端酷熱▼

