颱風泰利．交通消息｜港鐵10至20分鐘一班　市區預辦登機服務恢復

熱帶氣旋泰利襲港，8號風球現正生效，至少維持至今日（17日）中午12時，海陸交通服務絕大部份暫停服務。《香港01》將不斷更新風球下最新交通消息。



▼最新風暴消息▼



颱風泰利逼近廣東珠口江一帶，7月17日凌晨5時集結於香港南面約270公里。（天文台圖片）

▼7月16日 泰利3號風球下尖沙咀海傍▼



+ 6

▼7月17日風暴下交通消息▼

【06:24】港鐵表示，由於航空公司員工人手安排，市區預辦登機服務一度暫停，現已恢復。

【05:36】新大嶼山巴士除路線37M、38、39M、B2、B2P、B4及B6將陸續提供有限度服務外，其它日間路線暫停服務。

電車暫停服務

【05:24】港鐵表示高速鐵路列車服務維持正常，提醒乘客預留額外時間前往香港西九龍站。有關班次的資料，乘客可留意於香港西九龍站發放的最新資訊，或透過12306網站或手機應用程式查閱。

【05:16】港鐵表示，鐵路正維持有限度服務，但班次較疏，大約10至20分鐘一班；而港鐵巴士服務已經暫停。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。

若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

港鐵服務安排如下：

荃灣綫 10 分鐘一班

觀塘綫 10 分鐘一班

港島綫 10 分鐘一班

南港島綫 10 分鐘一班

將軍澳綫 北角站 - 寶琳站 : 10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 : 15 分鐘一班

東涌綫 10 分鐘一班

迪士尼綫 15 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫 金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班

屯馬綫 10 分鐘一班

輕鐵 15-20 分鐘一班

港鐵巴士 服務暫停

【05:08】愉景灣航運公布來往中環及愉景灣的渡輪服務暫停，直至另行通知。

【04:35】九巴及龍運公布除九巴B1路線、龍運S1、S64、S64C、S64P及S64X線維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務。

【04:30】城巴公布除了B3X、B7（只提供粉嶺不停站往來香園圍口岸服務）及S1提供有限度服務外，其他所有日間路線暫停服務。

【04:20】愉景灣巴士於早上5時後陸續提供有限度服務。

▼7月16日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼



+ 2

【01:30】噴射飛航公布，所有渡輪服務已經暫停，呼籲乘客勿在碼頭等候。

海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在上環的港澳客運碼頭已經暫時關閉。

【01:29】海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在尖沙咀的中國客運碼頭已經暫時關閉。

【01:18】港珠澳大橋穿梭巴士公布，受颱風泰利影響，港珠澳大橋穿梭巴士決定從01:00起暫停營運服務，恢覆時間另行通知。已購買了停運班次車票的旅客，將獲免費辦理退票手續。公司稱，營運恢覆時間將在公司微信公眾號或官方網站公布。

【01:10】愉景灣交通服務有限公司公布，將在03:30最後一班車後全線暫停服務。

【01:05】珀麗灣客運公布大部分航線及巴士已停駛，往返青衣及葵芳巴士維持有限度服務，而中環至珀麗灣尾班巴士將於01:40開出。

▼7月16日風暴下交通消息▼

【23:45】金光飛航公布澳門氹仔往香港的尾班船已於11時半開出，取消明日0時30分航次。

【23:33】新渡輪公布，本地航線於深夜後將陸續停航直至另行通知。其中中環至長洲尾班船在明日凌晨1:30開出，長洲至中環尾班船在明日凌晨2:20開出；中環至梅窩尾班船在明日凌晨00:30開出，梅窩至中環尾班船已在晚上11:30開出。

【23:27】九巴及龍運公布，所有日間路線會維持正常服務至尾班車；深宵及通宵路線將於凌晨2:30起陸續停駛。

城巴所有日間路線會正常營運至尾班車，而各條通宵路線會於凌晨2時30分起陸續暫停服務。

【23:05】國泰航空表示，正密切留意颱風泰利對香港的潛在影響。航班目前仍維持正常服務，但隨着風勢進一步增強，情況或會在明日（17日）凌晨有所變更，會視乎風向和天氣狀況，航班服務或會出現延誤及更改航道等情況。

【22:48】天文台即將改發八號烈風或暴風信號，港鐵表示，鐵路及港鐵巴士服務維持正常，已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備。

港鐵稝，天氣情況可能會瞬間轉壞，而各區情況亦可能會顯著不同，尤其是空曠及偏遠地區，這些都可能影響鐵路及港鐵巴士服務。

【19:09】澳門當局表示，天氣將漸趨惡劣，海面風浪較大，為確保安全，船公司將取消部分今晚的午夜航班。外港客運碼頭往香港的尾班船將於周一凌晨00:00開出，氹仔則將於00:30開出。澳門指倘泰利的路徑進一步向澳門靠近，船公司可能需要取消更多今晚的航班。至於明早各航線的客船班期，則需視乎天氣情況，市民和旅客可向各船公司查詢具體的班次詳情和票務安排。

▼7月16日 泰利3號風球下杏花邨▼



+ 8

【18:45】運輸署表示，因強風關係，將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路即將封閉，提醒市民改用其他單車徑及行人路前往日出康城及調景嶺。

【18:30】新渡輪表示，鑑於預期熱帶氣旋泰利於晚上會進一步加強，為乘客安全著想，新渡輪橫水渡航線往長洲方向將不會於晚上20:30 途經芝麻灣，以及往梅窩方向將不會於晚上23:05 途經芝麻灣。

新渡輪其他航線渡輪服務在颱風下的最新安排，請密切留意媒體、新渡輪網頁 、「新渡輪」手機應用程式的公布，或致電熱線 2131 8181收聽航班訊息。

【14:17】香港航空宣布，受颱風泰利影響，明日（17日）取消兩班來往海口的航班，包括香港至海口的HX107，及海口至香港的HX108。

【10:00】昂坪 360 宣布， 由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停。該公司將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

在16日早上6時，熱帶風暴泰利位於香港之東南約450公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。天文台最新預測，泰利在17日清晨將增強為颱風。（天文台圖片)

【07:33】運輸署接獲通知，因三號強風信號現正生效，以下渡輪服務將會或已經暫停服務：

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

坪洲街渡有限公司

-愉景灣-梅窩

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-黃石-灣仔及赤徑

-馬料水-塔門

-馬料水-東平洲

--黃石-塔門

【07:00】運輸署發出交通通告，來往馬料水至荔枝窩的街渡渡輪服務將會於今日(16日)暫停。 營辦商會張貼告示，通知乘客暫停上述街渡渡輪服務。

【06:31】梁記街渡宣布，因發出三號強風信號，西灣河至東龍島街渡服務暫停。釣魚活動亦暫停。

▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼



+ 27

▼7月15日 香港極端酷熱▼

