DSE｜聯招競爭料與去年相若　學友社：明年學科改制　重考需留神

香港中學文憑試（DSE）本周三（19日）放榜，學友社今日（16日）發布「放榜輔導服務2023」，以協助應屆考生獲得更多升學資訊，並提供一系列輔導服務。學友社表示大學聯招競爭與去年一樣，但提醒指有意重考的學生，必須留意學科調整，明年通識科將改為公民及社會發展科，中國語文卷三（聆聽綜合卷）亦會取消，即使今年通識科成績理想，但未必所有大學明年都會接納該科成績。



下年將調整部分學科考試 非所有大學可合併成績

今年DSE考生人數較去年上升約700人，而JUPAS報名人數亦增加約500人，即大約增1%至2%，學友社預計大學聯招競爭與去年相若。學友社輔導顧問吳寶城表示，考生選科時，可根據最愛學科的受歡迎程度、學科學額及考評局成績統計作準，並建議第三志願選擇較「穩陣」科目。

另外，明年文憑試學科將有改動，吳寶城指，下年通識科將改為公民及社會發展科，並取消中國語文卷三（聆聽綜合卷）。他續指，如考生今年通識科不及格，下年須再報考公民及社會發展科。此外，他指考生如選擇以合併成績報讀學士學位，明年必須報考公民科，而副學士課程則不一定報考。

吳實城提醒再戰文憑試的考生，因應改動須做好準備，調整溫習計劃，（鄧穎欣攝）

他又表示，現時公民科的安排未清晰，例如未知自修生是否需要到內地考察。他又舉例指，如考生通識科成績理想，若想以合併成績再報讀學士學位，便要留意相關大學是否計算通識科成績，暫時只有港大及教大接納。

他提醒再戰文憑試的考生，因應改動需做好準備，調整溫習計劃；亦強調考生放榜前，要預計最好及最差成績，並須預計中英文科失手時，計劃不同成績及情況下的升學出路。

學友社熱線多查詢打風安排、升學資訊

學友社放榜輔導服務去年9月開始已加強入校輔導，香港有147間中學由學友社提供文憑試輔導，涉及約1.5萬學生，較往年上升4%。學友社執行總監梁國成表示，學友社在6月份為中學教師提供工作坊，逾200間中學及300名教師參與，同時發放升學指南，讓學生及教師提早獲得升學資訊。

梁國成另指，學友社的放榜熱線昨日（15日）已啟用，並在同一天舉辦放榜講座。他續指，講座有130名家長出席，了解到家長較為喜歡參與實體講座，因為現場有社工可以就不同情況提供升學資訊。他提及熱線和講座主要查詢內容為打風安排，其次是選科策略，又特別指出講座上有好多家長查詢內地升學，尤其是沒有申請高考聯招試的學生，能否再申請到內地升學。他補充，學友社直至8月17日，都會繼續為家長及學生，提供各項支援服務。

梁國成特別指出，學友社升學講座上有很多家長查詢內地升學。（鄧穎欣攝）

梁國成提及上年放榜熱線合共1481次電話查詢，平均每28分鐘有1個電話查詢，其中超過九成為查詢升學選擇及課堂內容，其餘則是就業、內地升學及情緒問題等。他亦指，今年學友社首次提供網上輔導服務，在平台上由註冊社工及受訓輔導員為學生提供情緒輔導。

梁國成表示放榜對學生難免有壓力，建議家長多與子女溝通，並籲不應強加意願在子女身上，要設身處地了解子女需求。

兩受訪應屆考生均指不考慮內地升學 憂未能熟悉學習環境

學友社亦邀請兩名應屆文憑試考生，分享放榜前的準備和心情。應屆文憑試考生陳曉澄預期獲得6科34至35分成績，希望入讀城大的獸醫學學士，其次選擇則是港大及明愛護理系。她表示如果失手未能入讀城大獸醫，將會考慮按科重考，而成績差太遠會轉向護理系。下年部份學科將調整，她指如果重考相關科目，準備時間不足半年，但獸醫是其理想，故仍會繼續選擇重考。

同為應屆考生的李芷瀅則預期，最好的5科可獲得18至20分，希望入讀資訊科技相關的學士學位，如城大的資訊系統學系。問到如果失手的後備方案，她表示將會報讀資訊科技相關的副學士課程，希望銜接至學士學位。她指不會考慮重考，因太多科目調整，甚至自己的選修課ICT（資訊及通訊科技）都有所改變，認為會影響考試發揮。

內地升學為其中一個升學途徑，李芷瀅及陳曉澄均稱未不會考慮到內地讀書。李芷瀅指內地高考與DSE課程有分別，並認為內地的學習環境及氛圍「好唔一樣」，需花更多時間適應，阻礙學習進度。陳曉澄則表示，只曾考慮過到澳洲或新西蘭讀獸醫課程，但本身著重個人經濟能力及家庭連結，故暫時未有打算到內地或海外學。