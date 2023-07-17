不想坐一世寫字樓　女工程師闖地盤獲成功感：個成品係我設計出嚟

工程師這行業總給人印象是男性天下，去年於科技大學土木工程學課程畢業的彭影彤因接受不了「坐喺office度一世」，決心走入地盤，外人眼中承建商的工作要出入不同地盤十分辛苦，她卻很喜歡這種工作模式，又指雖然業界以男性為主，但作為女性對工作上並無任何影響，「我覺得男仔同女仔絕對喺工程上係冇咩大分別。」無論是地盤管理還是準備暫時性工程物資，都給予她很大成功感，「我會鍾意落手落腳，𠵱個成品係我design（設計）出嚟嘅』。」



於香港寶嘉建築現職助理工程師的彭影彤去年於科技大學的土木工程學課程畢業，日常工作包括準備工程相關文件、暫時性工程的設計與檢查、與工地現場團隊協調工序及為地盤工作準備圖紙等。

外人覺辛苦 彭影彤倒喜歡地盤工作模式：接受唔到坐喺個office度一世

彭表示，她在高中時發現理科成績比其他科目突出，已有意投身理科相關行業，到不同大學參加開放日後發現土木工程很適合她，尤其是承建商的工作要出入不同地盤，外人眼中可能會覺得很辛苦，她反而很喜歡這種工作模式，「我接受唔到坐喺個office度一世，所以鍾意周圍走，地盤工程可以切合到我自己。」

她續指承建商是工程上的最前線，負責的地盤管理及準備暫時性工程物資等都給予她很大的成功感，「我係會鍾意落手落腳，去到真係『嗯，𠵱個成品係我design（設計）出嚟嘅』。」她亦指出同時亦要考慮到安全問題，「用咩機械吊起佢都有好多講究安全上嘅嘢，make sure（確保）係安全，整好又係唔係唔影響地盤運作。」

闖男士天下 最重要是溝通

雖然工程師這個行業仍是男性主導，地盤工人亦是男性為主，但彭影彤認為對工作上並無任何影響，「男仔同女仔喺工程呢個行業上絕對係冇咩大分別。」而工作上最困難的地方則是要不停與很多人溝通，她解釋每個工程項目都十分大型，總有些部份不熟悉，所以互相溝通十分重要。

現於聯想電訊盈科企業方案擔任系統工程師的許智滔亦是去年科大電子工程學課程的畢業生，他的工作包括為港鐵及積金局等客戶進行資料科技系統維護、升級等工作。他提到在大學其間曾到初創公司工作，為中小學生設計STEM課程，令他累積了不少經驗，以應付日後工作。

為支援疫後學生重投就業市場，科大於今年春季開設「設計人生」的學分課程，科大就業中心高級學習發展培訓師蕭慧思指課程包括成長性思維培養、增強迎難而上的能力和探索人生可能性等。另外科大亦會與各部門以至學生宿舍合作，提供職業技能提升課程。

科大工學院新學年入學獎學金加碼

另外，為吸納更多人才，科大工學院2023/24學年的入學獎學金將「加碼」，相較其他學院DSE中取得1至3粒星都獲派一次性獎學金5,000元，入讀工學院取得2至3粒星的學生可獲1.5萬元的一次性獎學金，如獲8粒星更可獲全額學費獎學金，更可續領兩年。