颱風泰利｜旅客須知一文看清　16班航班取消服務　機鐵10分鐘一班

【泰利/颱風泰利/風球/打風】天文台於今日（17日）凌晨0時40分改發8號風球，至少維持至下午4時。機管局表示，由凌晨至今，香港國際機場航班的運作大致正常，暫時16班航班取消，當中全為來往內地航班，包括往上海航班；另有六班離港客機延誤，估計有1,200至2,000名乘客受影響。



如現時要往機場旅行，機場快線仍維持每10分鐘一班機服務，當中香港站的市區預辦登機服務截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘，提早為120分鐘。至於其他路面交通，大部份專營巴士服務已暫停，不過由東涌來往機場的路線，包括龍運S1、S64、S64C、S64P及S64X線，仍然提供有限服務。



▼7月16日 泰利3號風球下尖沙咀海傍▼



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來港航班：

中國東方航空MU 765—南京來港

中國東方航空MU 721—上海/虹橋來港

中國東方航空MU 2067—合肥來港

中國東方航空MU 5017—上海/虹橋來港

春秋航空9C 8715—上海/浦東來港

春秋航空9C 8921—上海/浦東來港

上海航空公司FM 809—上海/虹橋來港

香港航空HX 108—海口來港



離港航班：

中國東方航空MU 766—香港往南京

中國東方航空MU 722—香港往上海/虹橋

中國東方航空MU 2068—香港往合肥

中國東方航空MU 5018—香港往上海/虹橋

中國東方航空MU 2068—香港往合肥

春秋航空9C 8922—香港往上海/浦東

香港航空HX 107—香港往海口

上海航空公司FM 810—香港往上海/虹橋

