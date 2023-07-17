颱風泰利｜市民趁風假到商場過親子時間　酒樓多一家大細等飲茶

颱風泰利襲港，天文台於今日(17日）凌晨發出8號風球，至少維持至下午4時，過了一般復工時間，打工仔得以放一日風假。在將軍澳新都城商場，有家長趁此機會帶子女睇戲飲茶等，酒樓也罕有地在平日有一家大細拿着籌號等位。



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今日10時許，在位於將軍澳寶琳站新都城商場，大部分連鎖餐廳、酒樓、超級市場、藥房以及戲院都有營業。由於商場與住宅和地鐵站相連，前往商場時無需受到颱風落雨的影響，因此人流不少。其中酒樓外除了較年長的食客外，亦有一家大細特意前來飲茶。

戲院亦不乏想趁8號風球睇戲的市民。售票處有一條短短人龍，有市民特意帶同子女前來看電影享受親子時光。鄺先生表示，是趁著風球假帶同兒子前往戲院，不過鄺先表示無特別興奮，「冇咩特別嘅，不過都係因為8號風球同仔仔過嚟。」

除了戲院有不少市民外，酒樓相比平時的平日出現了更多年長一輩以外的稀客。酒樓外有一家大細、平日要上班的市民正拿着籌位等位。市民馬小姐指因為8號風球可以去飲茶，「專登過嚟，一陣飲完茶就去行下街睇下戲。」

不少市民都趁著風假到商場遊逛，不過隨了上述的商店有營業，酒樓、戲院人流較多外，商場的整體人流不算很多。