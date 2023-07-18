DSE 2023．直播│確認閱卷員小紅書披露文件違守則　考評局已報警

【DSE/放榜/狀元/文憑試/JUPAS】2023中學文憑試DSE周三（19日）放榜，考評局今日（18日）公布今屆DSE放榜安排，以及考生的整體成績等，本屆DSE狀元數目亦揭盅，《香港01》直播。



【15:01】內地社交平台「小紅書」近日有一名自稱為「中文科閱卷員」的「DSE 5**王老師」，公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件，考評局確認有人違反考務守則，已報警。

【14:56】魏向東公布，今年有2男2女考生取得7科5**成績，比去年少7位。其中3人在數學科必修及延伸部份都取得 5**成績，成為「16星」超級狀元。

【14:53】一宗作弊個案涉及一名考生藏有預先準備筆記，被監考員發現，局方詳細考慮其解釋，也請過其面談，確認蓄意作弊，取消全部成績。

【14:50】考評局指，在教育局及相關政府部門的支持下，考評局於新蒲崗設立「指定試場」，其有501名確診2019冠狀病毒病的考生應考筆試。此外，今年有249名考生因患病或其他原因而缺席考試，向考評局申請成績評估。

今年有3,898名有特殊教有需要的考生獲提供特別考試安排，人數較去年增加約13%，並為此設立超過840個特別試場。

考評局在全港各區設立12個評核中心，聘用約4,300名閱卷員及約450名閱卷助理，評閱約663,000份答卷。

【14:45】香港考試及評核局評核發展主管蔡筱坤公布，今年有一人作弊，7宗違規試場拍照 將電腦條碼上載互聯網，而連續三年校本評核沒有抄襲情況。

【14:40】最後一屆通識科考試，90.4%日校考生取得2級以上成績。

【14:33】香港考試及評核局局長魏向東表示，今年共有28691名日校考生於包括中國語文及英國語文等五科，考獲第2級或以上成績，符合本地報讀副學位課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校考生人數71.9%，比去年上升0.6%。而考獲符合本地學士學位課程基本入學要求的日校考生有17450名，佔日校考生人數45%，比例較去年相若 。這批考生於中國語文科及英國語文科取得第 3 級或以上成績，同時於數學科必修部分及通識教育科亦取得第 2 級或以上的成績。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



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▼4月21日 確診新冠病毒病考生到指定DSE中學文憑試試場▼



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