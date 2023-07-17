消費券2023｜八達通未獲$2千又沒餘額　先充值花光「合資格消費」

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府昨日（17日）發向合資格市民發放第二期的2000元消費券，惟有近百萬名以八達通領券市民未在上月底花光上期款項，昨日未獲派該2000元大感失望。

政府發言人今日（17日）表示，有關市民只要在7月底前，完成「合資格消費」累積總額達到3000元，便會在8月16日獲發第二期消費券。至於八達通卡已沒餘額，但未達致「合資格消費」累積總額到要求，可以先為八達通卡增值，並元成「合資格消費」，亦可於下月16日獲發2000元。

另外，因今日受8號風球至少持續至下午4時，消費券計劃秘書處的辦公室暫停服務。秘書處聯絡已預約市民安排改期。



▼7月16日 第二期消費券派發首日市民到酒樓「食豪啲」▼



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7.16八達通領券市民未派錢 因未用光「合資格消費」

政府發言人今日表示，有部分以八達通收取兩期消費券的市民，由於仍未達到「合資格消費」累積總額的要求而未能在昨日（16日）領取第二期消費券。如市民想查閱其「合資格消費」累積總額，或查詢八達通領取消費券的問題，可通過八達通手機應用程式、致電八達通熱線2969 5588、上八達通網站 ，或到港鐵站特設的八達通服務站查閱。

「合資格消費」最遲須在今年10月31日或之前達標。（八達通提供）

2023年第一期的消費最遲今年9月30日或之前領取，而第二期的消費券最遲明年6月30日或之前領取。（八達通提供）

發言人指出，如有關市民的「合資格消費」累積總額在本月底前達到3,000元，便會在翌月16日獲發第二期、即2,000元的消費券，如此類推。這些市民最遲須在今年10月31日或之前符合累積合資格消費要求。

▼4月16日 八達通領券市民零時後拍卡領取第一期消費券▼



以八達通7.31前花光上期「合資格消費」金額 8.16獲派$2000

昨日有未獲派2000元的市民指其八達通出現負值，仍未獲發第二期消費券而大感失望亦不解。政府發言人解釋，如有關市民的八達通卡已沒有餘額，但「合資格消費」累積總額仍未達到要求，可以先為八達通卡增值，並作合資格消費，達到「合資格消費」的要求後便會在翌月16日獲發第二期消費券。

舉例說，若市民的「合資格消費」未能於6月30日如期達標，下一個計算日則為7月31日。換言之，7月16日未能領取消費券，符合資格後，則延至8月16日才可領取，如此類推，最遲10月31日達標。如果市民的八達通卡沒有餘額，但「合資格消費」仍未達到，可先為八達通卡增值，並作合資格消費，達到「合資格消費」的要求後，便可於8月16日領取第二期消費券。

八達通「合資格消費」並不包括應用於表列的項貝。

市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽消費券計劃網站 ，或致電熱線18 5000查詢。至於八達通消費券領取地點包括︰公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手App拍卡領取。

▼7月16日 第二期消費券仍由6大電子支付平台發放▼



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受8號風球影響 消費券辦事處今日暫停服務

政府發言人又表示，由於八號烈風或暴風信號現正生效，消費券計劃秘書處位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的辦公室今（17日）暫停服務。秘書處會聯絡已預約今日到訪接受服務的市民留意通知改期。