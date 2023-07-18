女督察購物只付3支油錢　欠付牛羊扒等700元貨　盜竊罪成判社服令

女督察於荃灣Aeon超市購物時，將未付款的牛扒、羊扒等逾700元食物放入購物袋內，隨後只替3支食油付款便離開。她否認偷竊指控，辯稱當時因要面對爭兒子撫養權，及應付督察升級試等壓力，未有留意袋中貨物未付款。裁判官認為她的做法惹人懷疑，不接納其辯解，早前裁定她盜竊罪成，今（18日）在西九龍法院判她社會服令160小時。



女被告吳詠恩（30歲，警務督察），被控於2022年11月4日，在荃灣灣景廣場Aeon偷盜2包藍莓、1包牛扒、1包紐西蘭羊扒、1包紐西蘭羊架、2包急凍蝦仁和1包魚柳，總值786.2港元。

女警務督察吳詠恩，在西九龍法院被裁定盜竊罪成。(資料圖片)

自辯稱將濕貨放入了環保袋

被告在審訊階段自辯稱，當日她在超市購物時，把食物放入用於裝濕貨的環保袋內，再將袋口打結，以免貨物跌出，但她結帳時沒有為意袋中貨品未有付款。

當時正與分居丈夫爭兒子撫養權

被告又指，案發時正和丈夫分居，並與之爭奪2歲兒子的撫養權，購物期間她與摯友通訊，談及即將要應付的最後一次警察考試，若成功通過或可晉升為高級督察，將有利她爭取兒子的撫養權。

官指超市有購物籃可用

裁判官裁決時，超市有購物籃可用，被告卻將未經付款的貨物放入環保袋，其做法或會惹人懷疑，亦會容易因忘記付錢而墮入法網，她身為督察，理應有警覺性，卻一早把貨物入袋，並將袋口打結，是有意隱藏這些貨物逃避付款，亦是為了不讓其他人看到袋中貨物。

質疑怎可能忘記得一乾二淨

裁判官亦指，被告在貨架將袋口打結，之後走到收銀處付款，中間相隔不足2分鐘，反問：「點可能將佢忘記得一乾二淨？」而且，被告在付款之前已經放下電話，沒有理由會分心；她亦聲稱一早打算買牛排、羊排等，為何最終只替3支食油付款，而忘記了其他食物，離開時也沒有理由毫不察覺載有一定重量的環保袋。

案件編號：WKCC72/2023