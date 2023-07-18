願榮光｜律政司申請禁制令案周五聆訊　改由法官陳健強處理

律政司早前入稟就歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，案件已排期本周五（21日）在高等法院聆訊，司法機構網頁資料顯示，聆訊將會改由法官陳健強審理，料聆訊需時3小時。



原告律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。律政司要求法庭頒下禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，包括其旋律、歌詞或其組合，以及改編版本等。

記協及鄒幸彤有意加入案件

高院6月12日曾就案件開庭，當時由《國安法》指定法官陳嘉信處理，陳嘉信法官要求律政司釐清被告身份，又關注如何向被告送達文件，並把案排期7月21日聆訊。記協早前已透露已向律政司要求索取文件，若有需要會介入案件，申請新聞工作方面豁免；此外，亦有消息指前支聯會副主席鄒幸彤，亦有意申請成反對禁制令的一方，而非抗辯被告。

法官陳嘉信早前被指嚴重抄襲

至於處理上次聆訊的法官陳嘉信，被指處理一宗侵權案件時，其判辭有98%都與原告的陳詞相同，遭敗訴一方上訴。上訴庭上月下判辭指，陳官做法令外界覺得他是在「走捷徑」，又指其抄襲質素難令人認為法官有運用其智力去得出結論，裁定該案的被告上訴得直，案件要交另一名法官審理。終審法院法官張舉能及高等法院首席法官潘兆初亦稱有就抄襲一事，對陳嘉信作出嚴肅訓誡。

案件編號：HCA 855/2023

019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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過去一年接連發生數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

▼2023年2月28日 香港冰球隊在波斯尼亞參加世界冰球錦標賽播錯國歌▼



▼2022年12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



▼2022年11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼2022年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼

