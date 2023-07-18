DSE2023｜放榜前夕打氣　嚴重視障名校考生以「不後悔」心態面對

今日（18日）是中學文憑試（DSE）放榜前夕，莘莘學子將踏入人生另一階段。為紓緩眾考生的壓力，有商場舉辦一連串打氣活動，大會還邀請三名長期病患或語言困難的應屆考生分享心路歷程，當中嚴重視障的名校生以「不後悔原則」面對放榜，未來將會圍繞自己想做的事。



▼7月18日 觀塘APM商場DSE放榜打氣活動▼



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名校生因病自尊心曾受創 感謝學校支持「冇踢我出校」

apm商場今日由中午至夜晚，為應屆考生舉行連串打氣活動，包括拳擊、射箭遊戲、逆境應屆考生分享經歷，以及晚上的《apm放榜前的一個晚上》。

患有嚴重視障的名校學生周雅亭，自8歲起因患糖尿病影響視力剩餘不足2成。她患病時成績中上，惟長期出入醫院治療，同時心理亦出現問題，令她未能如常回校上課和考試，導致成績一落千丈，自尊心受創。患病初期她曾埋怨「點解我會咁唔好彩」，後來經老師及醫生支持下，調節好心態，接受自己身體缺陷，指「心底裡要接受自己嘅病」。

周雅亭最想多謝自己，並感觸長期以來仍有心態面對，仍然不放棄學業。（歐家樂攝）

問到預期成績時，周雅亭只說，「自己做咗啲咩決定，或者DSE成績出到嚟係點，都唔會後悔，因為已經盡好咗自己本分」。她續指，成續如何都無阻自己的理想，若未能入讀大學，亦都會選擇高級文憑。她抱着不後悔的原則，圍繞自己想做的事。不過，周雅亭另指近期才發掘到理想，表示很喜歡幫助他人，未來會朝着human resources（人力資源）方向發展，自己有報JUPAS及其他高級文憑課程。

周雅亭最後想多謝自己，並感觸長期以來仍有心態面對，仍然不放棄學業。她亦感謝老師和醫生護士，指當情緒低落或感到自卑時，他們都沒有放棄自己，又特別多謝學校給予機會，笑言「難聽啲講句，冇踢我出校」。

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患先天性缺陷學生 寄語考生：堅持自己想做的事

患有腦麻痺的梁家僖由其妹妹支持及陪同下出席分享活動，她表示，沒有自理能力需要別人幫助，大部份時間用於覆診及治療，令學習時間大大減少。在學習方面，她雖然不能用手寫字，但經過一番努力已經適應透過電腦打字完成功課及考試。

在15歲時梁家僖做了髖關節手術，需要休養3個多月以致落後學習進度，不過她仍堅持學習，「好落力咁追進度」，他向應屆考生說，「成績唔緊要，堅持自己想做嘅嘢就得㗎啦」。她未來目標希望向資訊科技方面發展，認為未來社會將會應用IT的範圍越來越廣闊，暫時已報讀IVE基礎文憑、高級文憑及學士學位，她最希望獲得高級文憑學位。

患有腦麻痺的梁家僖由其妹妹陪同下出席分享活動，她表示將會向資訊科技方面發展。（歐家樂攝）

泰藉考生努力學廣東話 期望藝術上發展為香港添加色彩

生於泰國的陳嘉燕是中一時移居香港讀書，她感謝家人2017年時帶她到香港，可在這裡感受春夏秋冬，並認為香港人「好有人情味」。她初到香港最困難的是語言及飲食文化方面，泰國主要用英文及泰文，香港則是廣東話，當初講一句「你好」都好困難。為了學好中文，她在社區中心報讀語言課程，與家人一同學習廣東話，閒時用廣東話發聲玩具，從簡單的數字學起，今天在分享會上她全程以流利廣東話交流。

在中學時期的陳嘉燕發現，自己在藝術方面有天賦，更在藝術項目比賽獲得冠軍等成績。直至考文憑試的兩年前，她決心未來往藝術的道路發展，不論在教育上或商業活動，希望「為香港呢個地方添加一啲顏色」，暫時最為感興趣是科技與藝術融合發展，如沉浸式藝術展覽。她又寄語，應屆考生要有保持良心態，背後有很多人支持大家，無論想向音樂、體育、藝術等方面發展，要仍然堅持自己路向，稱「夢想可以引導你邁向下一步點樣做」。