初選案（十三）｜何桂藍稱立會過半只有否決權　並無奪得管治權

泛民35+初選案已審訊逾80天，繼曾出選港島及九龍區初選的被告相繼出庭自辯後，有「立場姐姐」之稱的女被告何桂藍，亦出庭自辯。何強調本身並不怨恨中國，更曾在北京清華大學讀書，之後回港當記者。2019年的社會運動後才決定參選。何理解的香港政制，即使立會過半也只是取得否決權，而非取得管治權，然而她認為中央根本不會容許民主派取得「35+」，最一勞永逸的方法，就是取消選舉。



初選案時序。(詳看下圖)

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聆訊第86天 何桂藍稱對中國無怨恨 早打算做記者至坐監

何桂藍提及她曾在北京清華大學讀書4年，觀察到在國內頂尖大學讀書的同學，都是一考進後便想著要出國，令她感到，為何最優秀的一群都是「仆著走」，覺得很可悲，她強調對中國及中國政府並無怨恨，但了解社會上有不公義的事，對仍然抗爭的人有一份關懷。及她回港當記者，認為要梳理政治上的爭拗很重要，早已打算做至坐監。

何又認為，戴耀廷的言論不但並不激進，更屬溫和，在2014年後已開始被激進派攻擊，甚至唾棄，支持他的只是中年和反暴力的人。

認為駱惠寧誤解取得否決權等於奪取管治權

何桂藍又認為，時任中聯辦主席駱惠寧，並不太理解香港的立法會制度，誤以為取得否決權便等於奪取了管治權，她指議員的職能最多只能建議，是無阻政府推行政策的。

何又認為，中央不會容許民主派在立法會得過半議席，然而在2019及2020年的「民氣」下，民主派取「35+」並非無可能。但她指若中央若是容許民主派過半，不會設下功能組別及分組點票等關卡，只要他們覺得民主派有機會取34席：「都一定會做嘢。」而一勞永逸的方法，就是取消選舉。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022