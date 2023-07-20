紅隧易通行．直播｜7.23實施　收費廣場來回改4線　路面增雙白線

紅磡海底隧道將於下周日、7月23日清晨5時起，實施不停車繳費「易通行」，亦是首條實施「易通行」的過海隧道，也是「易通行」下最繁忙的隧道。運輸署署長羅淑佩等官員今日（20日）下午舉行簡報會交代相關安排，《香港01》正在直播。



【15:55】羅淑佩表示，紅隧7月23日在凌晨4至5時期間全線封閉，臨時交通安排在凌晨1時才實施，如在這個時間會行經紅隧，要注意最新交通安排。她表示，據過往經驗，相對大量的士會在易通行實施前使用隧道，故將會留更多人手收費。

天文台預計下周或有颱風，羅淑佩表示，有市民擔心會對啟用易通行有影響，如屆時未開始工程，實施的時間會順延一星期，但如已開始工程，就會如期推易通行，但封路時間會延長。

【15:50】總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，現時往九龍方向有8條收費通道，包括5條的人手收費及3條收自動收費通道，實施後的收費廣場行車線將會減少至4條，一般駕駛者可以使用其他3條的行車線前往目的地；至於往香港方向亦有8條收費通道，包括4條的人手收費及4條收自動收費通度，收費廣場的行車線同樣會減少至4條。

【15:45】何均衡又指出，對於有的士業界指不能辦識司機卡，故運輸署就相關車輛進行篩查，發現大部分未有根據指引安裝。早前運輸署成立的服務中心已為182架的士進行檢查，惟有28架的士在檢查後未有按運輸署指引移動司機卡。

【15:38】首席運輸主任（管理）何均衡表示，截至昨日（19日），已有97%車輛獲發車輛貼，65%已設定自動繳費方式，呼籲市民盡快設立自動繳費方式。

【15:36】運輸署署長羅淑佩表示，易通行首階段平均每日收到20萬架次隧道費，形容推行順利，第二階段率先在紅隧通行，8月內會在東隧及西隧實施，確實日期稍後公布。

紅隧7月23日起實施易通行。（資料圖片）

運輸署早前表示，臨時交通措施當日凌晨1時起分階段實施，紅隧來回方向及其支路凌晨4時至5時臨時封閉。其間，九條通宵專營巴士路線、一條通宵專線小巴路線需要改道行經東區海底隧道或西區海底隧道。

紅隧實施「易通行」的臨時安排。（運輸署文件）

該署又稱，現時易通行在青沙管制區、城門隧道和獅子山隧道平均每日收取約20萬架次的隧道費，政府計劃8月在西區海底隧道和東區海底隧道陸續實施易通行。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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