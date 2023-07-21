願榮光禁令｜法官質疑對協作者效力　押後至下周五裁決

律政司指歌曲《願榮光歸香港》具意圖煽動他人分裂國家，並有侮辱國歌之嫌，要求法庭頒令禁止這曲以任何方式播放。高院法官陳嘉信早前要求律政司釐清被告身份，之後陳嘉信法官在上訴庭被指有兩案涉嚴重司法抄襲。案件今(21日)改由法官陳健強處理，並對禁令對協作者的加表示質疑，他聽畢律政司代表的陳詞後稱，明白需要儘快處理是次申請，但他需時考慮，把案押後至下周五（28日）頒布決定。



法官陳健強質疑律政司現在申請的禁制令，似乎與現行法例重疊，又關注禁令會否對協助者有效力。

律政司指歌曲被誤認成國歌

代表律政司的資深大律師余若海稱，即使國安法實施後，《願榮光》依然廣為流傳，甚至因為某些事件再次流行，例如歌曲誤被當成國歌、去年9月英女王逝世有人演奏純音樂版等。若某人知悉禁令而仍協助他人違令，同樣屬損害司法公正及阻撓禁令目的。余續指，若某人知悉禁令而仍協助他人違令，同樣屬損害司法公正及阻撓禁令目的。

原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。

律政司在今年6月5日入稟，並在同月12日作初步聆訊，當時主理的法官陳嘉信指，本案並未列出被告身份，要求律政司釐清。律政司之後把禁令內容上載至政府網頁，供公眾查閱，又指欲抗辯的人，可於7月14日前，提出書面反對理由。

律政司同意報道引述此曲獲豁免

香港記者協會主席陳朗昇曾表示，對禁制令表示關注，擔心新聞業者報道時受到影響，並透露欲以利害關係的一方加入抗辯。律政司日前回覆，若法庭批准禁制令，將同意加入保障記者的豁免條款，記協亦發表聲明，將不會列席聆訊。余今亦在庭上重申，新聞報道引用此曲，可豁免民事責任。

早前有消息指前支聯會副主席鄒幸彤有意以非被告身份加入抗辯，但鄒今早並無出席聆訊。

禁制形式包括旋律及歌詞

律政司申請臨時禁制令的文件中指出，《願榮光》這曲具意圖煽動他人分裂國家，或有意將它混淆成香港特區國歌，亦會令人聯想到香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，且有意圖侮辱國歌之嫌，認為這曲違反《港區國安法》第21條，即有關煽動、協助及教唆等罪行的條文。故要求法庭禁制以任何方式，包括在網上、廣播、表演、刊登等，傳播這曲的旋律、歌詞、組合或任可改編版本，並禁制任何作出相關行為的人，亦包括明知而容許他人干犯這行為，亦會受到限制。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

+ 2

要求禁制32條Youtube影片

律政司入稟時又列出32條要求禁制的Youtube影片，當中包括不同語言版本的MV、純音樂影片，以及「二次創作」作品，例如「香港國歌 願榮光歸香港」、「《願榮光歸香港》 中樂合奏及合唱團版 MV 」和「《願榮光歸香港x肥媽有話兒》 大戲版」等。

聆訊轉由另一法官處理

案件第一次進行聆訊時，由《國安法》指定法官陳嘉信處理，他要求律政司釐清被告身份，並把案件押後至今天。隨後陳嘉信被揭在處理兩宗侵權案涉嚴重「司法抄襲」，其中一案的裁決，更被指有98%內容與原告陳詞相同，該案已下令交另一法官重審。司法機構網頁在本周初顯示，本案改由高院法官陳健強處理。

案件編號：HCA 855/2023

過去一年接連發生數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

▼2023年2月28日 香港冰球隊在波斯尼亞參加世界冰球錦標賽播錯國歌▼



▼2022年12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



▼2022年11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼2022年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼

