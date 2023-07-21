願榮光｜禁令與國安法重疊　或令更多人犯禁　押後7.28裁決

律政司指歌曲《願榮光歸香港》具意圖煽動他人分裂國家，並有侮辱國歌之嫌，要求法庭頒令禁止這曲以任何方式播放。高院法官陳嘉信早前要求律政司釐清被告身份，之後陳嘉信法官在上訴庭被指有兩案涉嚴重司法抄襲。案件今(21日)改由法官陳健強處理，律政司的代表稱，此曲多次被人誤以為是香港國歌，且被用以煽動分裂情緒，認為應要禁播；為法庭提供反對意見的「法庭之友」則指，禁令與國安法重曡，質疑用途不明，且擔心會做成寒蟬效應，令更多人犯禁。



法官陳健強亦一度表示憂禁令會造成「一罪兩審」的情況，聽畢雙方陳詞後稱，明白需要盡快處理案件，但需時考慮，把案押後至下周五（28日）頒布決定。



原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。

律政司指歌曲多次被誤認成國歌

代表律政司的資深大律師余若海稱，即使國安法實施後，《願榮光》依然廣為流傳，甚至因為某些事件再次流行，例如歌曲誤被當成國歌、去年9月英女王逝世有人演奏純音樂版等。若某人知悉禁令而仍協助他人違令，同樣屬損害司法公正及阻撓禁令目的。余續指，若某人知悉禁令而仍協助他人違令，同樣屬損害司法公正及阻撓禁令目的，也可被視為違反禁令。

真誠地進行新聞活動不會違例

陳官提到，有傳媒擔憂會因禁令被視作藐視法庭，禁令內容必須清晰。余就表示，如果一個人傳播歌曲意圖煽動分裂國家，不論他是記者或是新聞編輯，也算違反禁令，但若新聞工作者是真誠及合法地進行新聞活動，便不會違例。

禁制令下明知而批准屬藐視法庭

余續指，禁令首三項禁制行為，即傳播歌曲旨在分裂國家、侮辱國歌，及協助他人作出上述行為，本身已屬刑事罪行，違反國安法；至於最後一項禁制行為，即明知而授權、批准他人參與相關行為，則非刑事罪行，但若禁令生效便屬藐視法庭。

法官擔憂出現一罪兩審

陳官質疑，如果部份禁制行為本已屬刑事罪行，那麼違反本案屬民事性質的禁令者，有可能需同時面臨刑事及民事起訴，或會構成「一罪兩審（double jeopardy）」的情況。余強調，一人行為不會被懲罰兩次，律政司若要展開民事法律程序，必須得到法庭批准，法庭亦有權終止聆訊，因此被告可以獲得公平審訊的保障。

平台供應者拒絕下架屬違令

另陳官亦關注，平台供應者會否被視作明知而授權他人傳播歌曲，余解釋律政司並非要求法庭向平台供應者下達禁令，不過倘若有足夠證據顯示某平台上的內容違反禁令，平台供應者拒絕將這些違令內容下架，便屬明知而授權他人。

余若海指出，2019年法庭曾在機場等批出禁制令，均極為有效。（資料圖片）

法庭自2019年多次發禁制令均極有效

余表示，警方調查顯示，傳播《願榮光》會引發2019年反修例活動中歌頌示威者、煽動分裂國家的情緒，或會危害國家安全。法庭在2019年，先後批出禁止機場示威、妨擾港鐵運作及警員起底的禁制令，這些禁令極為有效。

指這曲被用以煽動分裂國家情緒

余又指，現今的網絡時代，許多人會在網上以「假名（pseudo name）」發佈歌曲，如果沒有法庭的禁令，公眾以「假名」傳播《願榮光》的可能性變得更大，猶如「打開大門」，尤其是這首歌曲在公眾場合中會被用以引起煽動及分裂國家的情緒，危害國家安全。

「法庭之友」代表質疑禁令用途不明

資深大律師陳樂信今以「法庭之友」身份陳詞，他認為禁令與國安法性質重疊，既然港府認為國安法已有效地教育及阻嚇公眾，為何仍要司法部門透過下達民事禁令去填補漏洞，質疑律政司申請禁令的實際用途不明。

矽谷大機構會否順應要求移除

陳樂信又指，禁令沒有明確指出禁令如何實行，即使法庭頒下禁令，如何迫令「矽谷的大型機構」順應要求移除違令內容？他提到，禁令會造成寒蟬效應，因此記協希望申請豁免，又認為港府禁制傳播歌曲，或會令更多人犯禁，做法是「欲蓋彌彰」。

「法庭之友」是甚麼？ 「法庭之友」的拉丁原文為「amicus curiae」，英文意思是「friend of the court」。法庭若出現法律議題，卻沒有辯方代表抗辯時，法律代表可以中立身份向法庭提供意見作參考，該代表毋須代表任何一方。

律政司同意報道引述此曲獲豁免

香港記者協會主席陳朗昇曾表示，對禁制令表示關注，擔心新聞業者報道時受到影響，並透露欲以利害關係的一方加入抗辯。律政司日前回覆，若法庭批准禁制令，將同意加入保障記者的豁免條款，記協亦發表聲明，將不會列席聆訊。余今亦在庭上重申，新聞報道引用此曲，可豁免民事責任。

鄒幸彤申請加入抗辯被拒

早前有傳前支聯會副主席鄒幸彤欲以被告身份介入案件，鄒今並未現身法庭。代表鄒的資深大律師李志喜今有到庭，但未准坐在律師席，只能在法庭的公眾席旁聽。據了解，鄒以個人名義入紙申請存檔文件，但遭法庭登記處拒絕。鄒後來透過李志喜申請抗辯，遭律政司反對，亦被法官陳建強以鄒不符資格為由拒絕。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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律政司在今年6月5日入稟，並在同月12日作初步聆訊，當時主理的法官陳嘉信指，本案並未列出被告身份，要求律政司釐清。律政司之後把禁令內容上載至政府網頁，供公眾查閱，又指欲抗辯的人，可於7月14日前，提出書面反對理由。

禁制形式包括旋律及歌詞

律政司申請臨時禁制令的文件中指出，《願榮光》這曲具意圖煽動他人分裂國家，或有意將它混淆成香港特區國歌，亦會令人聯想到香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，且有意圖侮辱國歌之嫌，認為這曲違反《港區國安法》第21條，即有關煽動、協助及教唆等罪行的條文。故要求法庭禁制以任何方式，包括在網上、廣播、表演、刊登等，傳播這曲的旋律、歌詞、組合或任可改編版本，並禁制任何作出相關行為的人，亦包括明知而容許他人干犯這行為，亦會受到限制。

聆訊轉由另一法官處理

案件第一次進行聆訊時，由《國安法》指定法官陳嘉信處理，他要求律政司釐清被告身份，並把案件押後至今天。隨後陳嘉信被揭在處理兩宗侵權案涉嚴重「司法抄襲」，其中一案的裁決，更被指有98%內容與原告陳詞相同，該案已下令交另一法官重審。司法機構網頁在本周初顯示，本案改由高院法官陳健強處理。

案件編號：HCA 855/2023

過去一年接連發生數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

▼2023年2月28日 香港冰球隊在波斯尼亞參加世界冰球錦標賽播錯國歌▼



▼2022年12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



▼2022年11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼2022年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼

