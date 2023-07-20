中醫涉驅鬼為名非禮3女　被告指X稱陰道痕癢　曾目測其下體作檢查

中醫師涉嫌以驅鬼為名，非禮16歲女子X、其女同學Y及X母等3人的案件續審，中醫師今(20日)出庭自辯，他否認曾為3名事主驅鬼，並稱X母指其女兒有脊柱側彎問題，但X母無錢付西醫費用，他才在X母女兩人均同意下，向X施用伸指入X肛門檢查尾骨的療法。被告又指，X又稱有胸痛及陰道痕癢問題，他檢查X下體時，亦是由X母親撥開X的陰唇，他在旁觀察診症，並強調說：「我淨係睇咋，無掂過佢。」



被告周國強（65歲），被控6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪，指其於2021年2月至7月間6度犯案。

被告周國強（65歲），在區域法院否認6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪。

專家指道教無驅鬼解降頭之說

控方先傳召道教專家李耀輝博士作供，李稱道教只會頌經，沒有「驅鬼」、「解降頭」之說，利用「驅鬼」、「方術」均非正道。李又指，道教並無任何儀式需要他人赤裸身體，或要行儀式者接觸他人身體，儀式中亦不會使用到碌柚葉或佛牌。

指X母稱無錢看西醫及照X光

被告其後出庭自辯，他稱過去曾為X母診症，他於2021年在街上再次遇見X母，她指X有療脊柱側彎的問題，想被告幫其女兒看病。X母指X經常「扽親」，並感到十分疼痛。被告卻稱他已退休，惟X母稱，她沒有錢看西醫，亦未能負擔其他中醫照X光的費用。被告稱他可以透過伸手指入X的肛門檢查尾骨，但前提必須得到X及X母的同意，並強調：「是但一個唔願意、唔接受」他都不會為X檢查。

X一見面即索取生日新年及復活節禮物

被告稱他於2021年4月到X家診症，X一見他便向他索取生日、新年、復活節禮物。被告稱當時已有約半年未見過X，過去不曾送她禮物，故認為X只是在說笑，未有理會。他與X及其母隨後進入房間，被告再重複檢查程序，X表示接受，並說：「我都係為身體好啫。」

指X聞要除衫即脫光衣服

被告之後叫X脫去上衣及趴在床上，在X仍戴上胸圍的情況下目測、觸碰其脊椎。被告之後又叫X脫去內褲側臥，自言要伸一節手指入X肛門壓向其尾骨檢查，他並向X說：「你可以除衫，唔介意可以除晒佢。」X聞言立即脫去所有衣服。被告檢查後指X沒有骨折，只是有點腫，只須注意飲食即可。

向X母示範在X乳房上打圈檢查

X母親其後指X有胸痛，被告則指女士乳房感脹痛屬正常，隨即打圈按壓X的乳房檢查，並叫X母親在一旁學習，日後可自行幫X檢查。被告檢查後指X可能只是壓力太大，X聽罷又自言陰道痕癢、痛楚。被告聞言稱他是男醫生，X又未成年，故不能為X檢查。被告因而叫X母親撥開X的陰唇，被告透過觀察發現X陰唇有點紅，吩咐她注意個人衛生。被告強調：「我淨係睇咋，無掂過佢。」又稱他最後表示會定期為X針灸以調理身體便離開。

案件編號：DCCC 761/2022