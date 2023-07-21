日本核廢水｜駐港總領事訪李家超表達遺憾　強烈要求取消禁進口令

日本預計8月起排放福島核廢水，港府早前宣布，一旦日本排放福島核電廠核廢水，會即時禁止來自10個都縣的水產品進口。日本駐香港總領事岡田健一於今日（21日）與特首李家超會晤，並對港府的禁令表達極度遺憾，亦以國際原子能機構的報告，解釋排放ALPS處理水的安全性。日方又強烈要求港府基於科學證據，重新考慮取消決定。



要求港府基於科學證據取消禁令

日本駐香港總領事館今日發文表示，其總領事岡田健一今日與特首李家超晤，並對港府的禁令表達極度遺憾，強烈要求重新考慮其決定。日領事館又指，日方已多次向港府解釋，並提供有關日本食品安全的資料，強烈要求港府根據所提供的科學證據，盡快取消禁進口令。

日本駐香港總領事館指，國際原子能機構7月4日已發布報告，指出排放ALPS處理水符合相關國際安全標準，對人類和環境的影響可微不足道。其後日本政府代表團在7月12日，亦向港府解釋措施的安全性，及講解上述報告內容，並要求港府不要再收緊禁令。

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日本駐香港總領事館又指，岡田健一今日已重申日方立場，並再解釋國際原子能機構的報告內容，促請港府重新考慮進一步收緊進口限制的計劃。而今日會面後，港日雙方同意有關部門繼續保持溝通。

港府早前表示，日方一旦啟動排放核廢水，將即時禁止東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和琦玉縣共10個都縣的水產品進口香港。