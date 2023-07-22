冰球U18港隊對戰泰國賽後爆肢體衝突　冰總︰將懲處警告涉事球員

香港冰球隊再爆風波，香港男子冰球U18青年隊日前在曼谷出戰U18泰國邀請賽，周四（20日）對戰東道主泰國比賽，雙方球員在比賽後握手時發生肢體衝突。網上影片顯示，雙方隊員揮舞拳頭及互相推撞，更有隊員在衝突中摔倒，暫未知衝突原因。



中國香港冰球總會（前稱：香港冰球協會）表示，衝突中無人受傷，又強調同類事件不能再發生，雙方涉事球員將接受懲處及警告。港協表示，正要求中國香港冰球總會回應事件，惟目前仍未能與管理層取得聯絡。



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泰國隊以3比0勝出比賽

外媒報道指，本周四舉行的U18泰國邀請賽中，泰國隊以3比0勝出港隊，惟比賽結束後，身穿黃衫的港隊與深藍衫的泰國隊握手期間，雙方疑似發生肢體衝突。網上影片顯示，裁判及工作人員曾嘗試分開涉事球員，試圖阻止混戰但無果，暫未知衝突成因。

雙方隊員扭成一團 有泰國隊隊員對著空氣出拳及踢腿

網上影片中顯示，雙方隊員揮舞拳頭及互相推撞，情緒激動，更有隊員在衝突中摔倒，頭盔及冰棍等散佈整個球場。另一條影片顯示，有泰國隊球員突然扔下頭盔及冰棍，不斷對著空氣出拳及踢腿。而他的後方的混亂持續，雙方仍扭打成一團。

港協︰未能與冰總管理層取得聯絡

港協暨奧委會回應指，正向中國香港冰球總會了解事件，並要求冰總就事件作出回應及提交事件報告。港協補充指，惟目前仍未能與冰總管理層取得聯絡。

冰總︰衝突中無人受傷 同類事件不能再發生

中國香港冰球總會回應指，衝突中無人受傷，正了解事件經過。但冰總強調，球員須學懂管理情緒，同類事件不能再發生，並重申總會重視紀律，雙方涉事球員將接受懲處及警告。