日本核廢水｜縱橫遊擬辦福島團遠眺事故核電廠設備　團費逾1萬元

日本預計8月起排放福島核廢水，有日式餐廳透露港人已開始抗拒當地水產，生意下跌兩至三成。不過旅遊業界暫未受到影響，旅行社縱橫遊看好後市，考慮舉辦「福島見學團」（參觀團），行程包括遠眺核廢水的儲存設備，預計6日5夜包交通及住宿，團費一萬多元。



日本當局指參觀期間所接受的核輻射量，只與照X光相若，就如切爾諾貝爾旅行團。負責人強調該旅行團仍在計劃階段，需要再研究相關資料，及評估顧客的接受程度。



縱橫遊︰暫未收到日本團友飲食相關要求

本港今年截至5月底，已有逾72萬人次訪日，可見疫情完結後，港人對日本的熱情不減。不過自日本公布將排放福島核廢水後，有日式餐廳東主稱透露，部份港人已開始抗拒當地水產，6月份生意急跌兩至三成，更有繼續下降趨勢，惟旅遊業界表示未受到影響。

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，不論廉價或貴價的旅行團，亦暫未收到團友飲食相關的要求，最多因宗教信仰提出避免葷食，「冇客人表示過唔食邊個縣嘅食材。」他又指，每月均有旅行團出發往日本東北，部份景點位於福島縣，包括相距福島核電廠約150公里的會津若松城等，但無阻港人報團的意欲。

縱橫遊行政總裁袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

參觀核電廠外圍 核輻射量與照X光相若

早前有日媒報道指，福島第一核電站將舉辦參觀活動，開放予受認證的旅行團進入。袁振寧透露，正向福島當局取得資料，初步研究舉辦「福島見學團」，行程包括在核電廠附近的安全範圍參觀，例如在專人的帶領下，遠眺核廢水的儲存設備等，僅在該區域逗留2至3小時。

袁振寧引述資料表示，參觀期間所接受的核輻射量，與照X光相若，旅客亦可攜帶輻射檢測器監察，受保險範圍涵蓋，就如切爾諾貝爾旅行團。「如果有問題，日本導遊最快有事，當地觀光事業仲會更加危險。」

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估計6日5夜包交通住宿收一萬多元

不過袁振寧強調，「福島見學團」仍在計劃階段，暫未決定推出時間。他承認要評估顧客的接受程度，以及再研究相關資料，但他估計團費不會過高，6日5夜包交通及住宿，或收費一萬多元，與現時日本團費相近。

東瀛遊執行董事禤國全早前亦表示，自311大地震後，民間亦擔心食物安全，例如售賣食材及水產的商戶，亦會自行檢查核輻射，威肆亦會檢查食材的來源及認證，認為毋須為旅行團的膳食作出改變。「睇唔到有轉嘅必要同可行性。」

孕婦及初中以下兒童不可參加

翻查資料，東京電力公司決定推出旅行團計劃，目的讓大眾認識排放核廢水的處理程序，廢棄反應爐作業等情況。現時計劃已獲福島縣「Hope Tourism」納入旅行範圍，7月起接受獲認證的旅行團參觀，惟旅客須穿上長袖的衣服，孕婦及初中以下兒童不可參加。

至於行程共約兩小時，接受的幅射量為0.03mSv，包括乘坐巴士前往視察多核素去除設備（即處理核廢水的設備）及水缸，並在約100米外的高台上，遠眺曾發生爆炸的1至4號機組反應堆廠房，途中亦有職員以瓶裝樣品講解核廢水。

此外，福島縣「Hope Tourism」以復甦重建作為主題，過去主要參觀被地震及海嘯破壞後重建的社區，包括封鎖區附近的遺址及紀念館。但過去3年因新冠疫情爆發，旅行團一度停辦，至近月才再度恢復活動。