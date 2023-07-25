六合彩暑期金多寶｜$5000萬今晚攪珠　一文看清幸運投注站及號碼

【六合彩金多寶2023/暑期金多寶2023/六合彩結果/六合彩複式】六合彩暑期金多寶今晚（25日）9時半攪珠，9時15分將截止售票。今期金多寶，如頭獎10元一注獨中，可捧走5,000萬元彩金，截至下午，總投注額超過8,300萬元。



今日中午有多名市民到10大「幸運投注站」之首的中環士丹利街投注站購票，更有市民更豪擲2,000元，替自己及朋友購買合共12人份量的六合彩獎券。馬會早前透露，過去的暑期金多寶，有6個號碼特別旺，一文看清10大幸運投注站及暑期金多寶最旺號碼。



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中環士丹利街投注站曾47次售出頭獎彩票

「暑期金多寶」將於今晚舉行，馬會特設3,800萬元金多寶，倘幸運兒以10元一注獨中，計算基本獎金料可捧走5,000萬元彩金。今期金多寶投注將在攪珠前15分鐘、即今晚9時15分停售。

根據馬會紀錄，中環士丹利街投注站過去曾誕生最多頭獎得主，被喻為「最幸運投注站」，截至5月10日該投注站共有47次售出頭獎彩票紀錄。

今午士丹利街投注站有市民狂掃$2000彩票 夠12人分

今早中午12時許，中環士丹利街投注站人頭湧湧，不少身穿西裝的市民趁午飯時間到投注站購票，冀可贏得巨獎，實現買樓買車等心願。其中楊先生手持一疊六彩票離開投注站，他指剛才花2,000元幫12人買彩票。

（馬會截圖）

暑期金多寶「10」號曾攪出過7次最旺

馬會早前表示，暑期金多寶攪出次數最多的號碼，當中「10」攪出過7次，而「3」及「47」攪出過6次，而「4」、「6」及「41」亦攪出過5次，未買六合彩市民可參考「幸運數字」。

▼十大幸運投注站▼（截至2023年5月10日）

