歌手阮民安認發仇警煽動言論　並虛構暴動少女招募捐款　認罪候判

前E-Kid成員兼歌手阮民安，涉利用其社交媒體帳戶發佈煽動仇警及法官的帖文，包括指殉職女總督察林婉儀的死，是值得慶祝的好消息，又詛咒被野豬咬傷的警員細菌入血等，更涉訛稱出售曲奇幫助一暴動案少女「A小妹妹」，惟他與妻的電話通訊記錄卻顯示，「A小妹妹」疑只是他們創作出來的虛構人物。阮今（25日）在區域法院認煽動及洗黑錢罪，案件押後至8月11日判刑。



被告阮民安，43歲，承認作出一項或多項具煽動意圖的作為及洗黑錢兩罪，指他於2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為罪；並於2021年4月27日至2022年2月15日期間，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉款港幣718,788.27元。

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案情指阮以「Tommy 阮民安」、「Tommy Man On Yuen」的Facebook 帳戶持有人，分別有逾5萬及3千名追蹤者，他另為Instagram 公開帳戶「tommyboy_ekids」的持有人。被告於案發期間在上述社交帳戶就一些廣為報道的社會事件發佈具煽動性帖文。

指女督察的死是值得慶祝的好消息

案情指，阮侮辱和散播針對警務人員的無理憤恨，將他們標籤為動物。如高級督察林婉儀於2021年9月在執行職務期間失蹤，阮在林死訊證實前後分別發文稱：「Madam 仲海底撈緊，枝香檳仲要hold 住先」，及「淨係笑，香檳都唔飲返杯，會唔會太唔夠重視啦」，又指她的死訊是：「值得慶祝的好消息」，又稱林的死是警方自2019年向社會事件被捕者施以「酷刑濫殺」所得的「報應」，煽動他人慶祝她的離世。

詛咒被野豬咬傷警員細菌入血

阮又詛咒一名被野豬咬傷的男警會細菌入血，並稱：「最緊要人有事」，形容事件為：「真•孤狼式野豬恐怖襲擊」，又稱：「連隻野豬都睇唔過眼，成日聽啲老人家講香港啲野豬好有靈性，專咬仆街，原來係真！」

形容交通意外死休班警為狗

此外針阮又對一名交通意外死亡的休警員，指稱這是政府對野豬採取所謂「即捕即殺」政策所得的報應，並形容該警務人員為「狗」，及同意網民指出他們「不得好死」，及指他們身亡的報應「有排還」。

指裁判官心臟病入院是報應

於2021年10月，有報道指一名《國安法》指定法官兼總裁判官因心臟病被送入醫院深切治療部，被告見狀侮辱和詛咒總裁判官，指其病情是其司法行為所得的「報應」。被告曾就此發文稱：「呢兩年，有好多畫面，事情都令到我哋好傷『心』。但回頭一看，原來有得傷『心』都絕非必然。至少，阿蘇鳩官就冇『心』可以傷了。慘」、「香檳，READY ？報應嘅野……真係大快人『心』BTW 唔知藍C搵到『心』捐未呢？」

鼓勵繼續齊上齊落

被告又散播針對行政長官的無理憎恨，並煽動他人為她日益惡化的健康狀況「慶祝」，更宣揚香港獨立，鼓勵他人繼續「齊上齊落」，並形容因在囚的抗爭者為「手足」，誣蔑依法拘捕他們的行為為政權不公的表現。此外，被告歌頌 2019年11月11日在香港中文大學参與暴動的社運人士為合法保衛家園的人；斷言《立場新聞》和《蘋果日報》因報道真相而「被消失」。

發佈87則帖文作不同募捐計劃

至於洗黑錢罪，案情指被告在案發期間使用FB及IG帳號發佈87則公開帖文，發起並推廣為不同目而設的募捐計劃，其中49則帖文則與售賣曲奇以為一名被控暴動罪的19歲少女籌款（下稱A小妹妹計劃）有關。

與妻訊息揭虛構A小妹妹

另據阮及其妻子張倚雯所在的WhatsApp群組，兩人亦討論創作虛構人物「A小妹妹」和其背景資料，並訂購第三方供應商的曲奇，虛假地聲稱該等曲奇由「A小妹妹」製造，及其售賣得益將用以資助「A小妹妹」，及偽造一封「A小妹妹」的親筆感謝信等。

案件編號：DCCC 424/ 2022