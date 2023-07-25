輸入外勞｜元朗潭尾隔離設施申轉中央宿舍　提供2300單位為期兩年

政府早前公布輸入勞工特別計劃，准建造業輸入1.2萬名外勞，並稱會將元朗潭尾社區隔離設施改作中央宿舍，由建造業議會管理，建築商可安排外勞住在工地搭建的宿舍，或選擇入住中央宿舍。



土木工程拓展署已正式向城市規劃委員會呈交規劃申請書，相關申請建議將現有元朗潭尾社區隔離設施改為臨時中央宿舍，至2025年10月31日。申請也建議保留大部分現有組合式房間及相關設施，隔離設施內共81座一層高的建築物，將提供約2,300個單位，目標人口約為不多於9,000人。



▼2022年3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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據城規會收到的規劃申請書，土木工程拓展署建議於元朗潭尾社區隔離設施作臨時中央宿舍，至 2025年10月31日。申請建議保留大部分現有組合式房間及相關設施。建議地積比率約為0.36，總樓面面積約為39,240平方米。

隔離設施內共81座一層高的建築物，將提供約2,300個單位，目標人口約為不多於9,000 人。設施內的非住宅設施，如員工辦公室，也將會原址保留。

相關申請提出的理據包括，擬議發展可為建造業輸入勞工提供住宿，將現有隔離設施改造為擬議發展，亦可縮短施工時間及降低建築成本。

元朗潭尾社區隔離設施所在地點屬於《南生圍分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-NSW/8號》的「其他指定用途（綜合發展包括濕地修復區）」和「自然保育區」地帶內。

但申請理據則提到，擬議發展將以臨時形式提供，批准是次申請不會對地帶內土地用途的規劃意向帶來長遠影響，並且已進行多項技術影響評估，證明擬議發展不會對交通、環境、供水、排水和污水系統方面造成不良影響。