休班警涉三人互毆案　酒吧消遣與女酒客共乘的士　到埗兩男突現身

休班男警涉在屯門安定邨與兩男子互毆，三人事後被控2項普通襲擊罪。他們否認控罪，案件今（26日）在屯門法院開審。休班警的同袍供稱，當晚與休班警一同到酒吧消遣，認識了一名女酒客，他們之後與女酒客一同乘的士。女酒客先下車，突然有兩男出現，其中一人有紋身。兩男示意司機及同袍不要下車，兩男合力把休班警拉下車，不久後3人失去蹤影。同袍稱他稍後收到休班警電話並，會合後他見對方頭部流血手有擦傷。



3名被告為何東森（25歲，文員）、何力桓（19歲，文員）及利茂生（29歲，警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路2號安定邨近安定邨巴上站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生；利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。

3名被告為何東森、何力桓及警員利茂生在屯門法院否認襲擊罪。

兩男走近叫王及司機不用下車

證人王偉成（音譯）與被告利茂生同為警員，王供稱案發前一晚與利到酒吧消遣，翌日凌晨2時許，他們與酒店認識的女酒客一同乘的士離開。的士駛至屯門康定邨，利下車讓女酒客下車後再上車。王聽到一聲粗口，兩名男子先後靠近。首名男子走到車頭位置，指向車內並拍打車頭蓋，叫王不要下車，又打開車門傾前，向後方座位有些動作。另一名有紋身的男子，亦叫司機不要下車，並到後座與利進行拉扯，首名男子亦上前幫手。

利被拉下車後不久後失去蹤影

約半分鐘過後，利被拉下車。的士隨即開走，約在200至300米外停下，王下車跑回原地，但已不見利及該兩名男子的身影。王見狀致電利，利稱他正在回家途中，王便決定回家。及至凌晨2點45分，利致電王稱他在警車上，之後會去接王。王其後陪利到屯門醫院求醫，利的頭部有流血，手部有擦傷。

案件編號：TMCC 61/ 2023