南丫海難｜怕失為死者昭雪機會　梁淑玲壓力如山：行咁耐終有回報

念念不忘，必有迴響。2012年十一國慶日一場海難奪走39條寶貴生命，家屬11年來四處奔波求真相，由充滿希望到幾乎絕望，上訴庭今日（26日）的判決，家屬感受多。



其中一名提出上訴的家屬梁淑玲在海難中失去弟弟，她接受《香港01》電話訪問時提及昨晚（25日）既緊張又擔憂，生怕失去最後一個為死者昭雪機會，「律師出嚟話『開』（開死因庭）時，呢隻字就好似金口一樣，覺得行咁耐終於有回報！」



梁淑玲相信「人在做，天在看」這一句話：「一直都知佢（胞弟）有睇住，有佢嘅保祐令到今日可以行到呢步，希望佢一直睇住呢件事。」



經歷滿懷希望到失望 失去政府支援尋求真相之路變困難

由滿懷希望到失望，梁淑玲（Alice）稱慘劇之初感傷心及徬徨時，當時見港府伸援手，「會覺得好呀，（家屬）始終係門外漢，咁大團隊背後支持你，你會覺得冇事啦，沉冤得雪指日可待」。

不公布內部調查報告、不再追究責任、不召開死因庭……連番決定令她感到一次又一次失落，甚至覺得政府已離棄家屬，失去政府支援，家屬尋求真相之路變得困難，「係一件好艱鉅嘅事。」

曾問律師：如今次衰咗下一步可以做啲乜？

她形容，在聽取今次上訴結果前曾問律師：「如果今次又衰咗，我哋下一步可以做啲乜，係咪判死刑冇彎轉？」她面對如山般的壓力，當得知可再上訴至終審法院後，才鬆一口氣。

當律師告知會召開死因戲 梁淑玲：個「開」字就好似金口一樣

梁淑玲今早與另一死者家屬趙炳全抵法庭聽取結果，她表示，當律師出來告之她結果：「律師話『開』，呢隻字就好似金口一樣，覺得行咁耐終於有回報……好彩𠵱家都有少少成果，但只係一個揭幕。」

家屬爭取公道起初，梁淑玲並非主要面對傳媒，隨時間消逝，有家屬漸漸淡出，才讓她下定決心站到最前線，並稱其他家屬絕無任何責怪。

成隊人跑步總有人要回氣休息，我就覺得咁我頂上，而成件事都有一直同家屬匯報進程。 南丫海難遇難者家屬梁淑玲

一個應有的死因聆訊讓家屬等足11年，梁淑玲稱絕無想過要等這麼長時間，並指事發後等了一年多才有獨立調查委員會報告，結果仍未知到意外全貌，「又等警方搜證，等咗8年，直至警方close file話暫無新進展，等咗8年原來又唔開死因庭，變相又要我介入，一步一步去到今日。」

死者家屬梁淑玲及趙炳全得悉上訴庭裁決，終露出笑顏。(凌子淇攝)

她說，過程中最辛苦莫過於這個「真相」究竟有多深，「係一個無底深潭，你唔知你個拼圖幾大幅，唔知到你攞住幾塊拼圖，你又好想砌好佢，呢個感覺會成日徘徊。」

堅持至今，一方面因要向胞弟交代，另一方面更因為獲得很多人的支持。她感恩不少與事件無關的「局外人」幫忙，包括建議取警方死亡報告，終於找到原來警方曾建議開死因庭，「警察都有講資料多到幾個大鐵皮都裝唔哂，知好多人好幫手砌幅拼圖，先令我堅持砌落去。」

梁淑玲約兩年前從警方手中取得2,000多頁的死亡報告，當時不敢看與胞弟遇難細節，面對即將召開的死因研訊，她稱已做好心理準備，「佢嘅死帶畀我哋好多反思同反省，都係上訴庭中最重要嘅一點，係公眾利益。」

逝者已矣，走咗，佢嘅犧牲換來好多真相，知好多工作同系統上失誤，反省唔好再有悲劇發生。 南丫海難遇難者家屬梁淑玲（Alice）

她更表示，再開庭要求證人出庭，他們或未必可承受再次剖開傷痛，「佢哋承受唔到我完全理解，但希望涉及人士、缹論摯親嘅生還者，哪怕海事處、兩間船公司、造船驗船、警察消防員，都可以知無不言、言無不盡……希望咁多年，可以幫手砌塊拼圖。」

梁淑玲：一直都知佢（罹難胞弟）有睇住 有佢保祐今日可以行到呢步

她相信「人在做，天在看」這一句話，又說：「一直都知佢（胞弟）有睇住，有佢嘅保祐令到今日可以行到呢步，希望佢一直睇住呢件事。」