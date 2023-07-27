九巴首部電動雙層巴士7.30投入服務　「電光綠」車身行走213M線

港府近年推動電動車發展。九巴今日（27日）宣布，首部電動雙層巴士將於本月30日起陸續投入服務，這部車身一改九巴傳統紅色的電動車，將以全綠色外型與市民「見面」，率先行駛安達臣發展區213M線，即安泰至藍田站的循環線，預計今年內會有52部電動巴士投入服務，行走繁忙的市區路線。



+ 6

設有太陽能裝置 每日節省耗油量5至8%

首部電動雙層巴士將於7月30日起限定行駛213M路線，車身以「電光綠」作主色，有別於九巴一貫紅色的車身，總載客量達115人，只需充電約2小時，即可行駛約300公里。

車廂內設有太陽能裝置，於停車熄匙車廂溫度超過35度時，以太陽能供電驅動通風系統，有效將車廂溫度降低8至10度。此外，系統亦會供電予冷氣系統的風扇及乘客設施，每部巴士每日節省耗油量5至8%，相等於每年每部巴士減少約6噸碳排放。

+ 3

續航力足夠應付全日路程

九巴車務總監關智偉指，213M每個班次路程約10公里，雙層電巴的續航力足夠應付全日路程，每晚「收車」後，電巴將會在九龍灣車廠充電，不會影響日常運作。

被問及電巴和柴油巴士的成本的差距，九巴傳訊及公共事務主管簡學悕則表示，電巴尚未大規模投入使用，難以比較兩者高低。他指，雖然電巴維修零件較傳統柴油巴士少，電力成本亦較柴油便宜和穩定。

預計今年內陸續有52部雙層電巴投入服務

關智偉表示，目前九巴擁有近80部純電動巴士，預計今年內會有52部雙層電動巴士投入服務，除安排行走新發展區外，正與運輸署協商，於其他比較繁忙的市區路線運行雙層電巴。

他又提到，九巴正積極增設充電設施，計畫在屯門和大埔興建2座新能源巴士多層車廠，料4至5年內落成，提供850個充電巴士泊位。九巴亦已向政府申請於日間開放充電設施予其他電動商務車使用，擴大充電網絡。

雙層巴士首航日詳情：

路線：213M線［安泰一藍田站(循環線)］

全程車費：$4.8元

開出地點：安泰

首航日期：7月30日

開出時間：11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00

