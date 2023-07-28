女職員濕身遭上司盯著胸部　對質被報以變態微笑　獲賠償9萬元

在私人俱樂部擔任活動策劃的女子，聲稱遭男上司性騷擾，包括在她淋濕身時盯著她的胸部，又曾在茶水間以手掃她背至胸圍扣帶位等，事主曾質問對方，卻被報以「變態」微笑。事主最後辭職，並透過平機會入稟區域法院，指控上司違反《性別歧視條例》。暫委法官林美施今（28日）頒下判辭，接納事主因上司的性騷擾感到焦慮和情緒困擾，對她與男友及男同事的相處造成影響，最後更因而辭去其珍視的工作，下令上司須就情感傷害等賠償事主共9萬元。



被告未有出席任何聆訊

申索人獲法庭頒下匿名令，以C作代號，於2018年4月9日至2019年7月4日在域多利會擔入活動策劃一職。被告侯家傑(譯音)為C的上司，為俱樂部的營運經理。判辭透露，侯沒有出席任何聆訊，亦未提交過文件抗辯。

申索人C透過平機會指前上司性騷擾，獲賠償9萬元。

法官稱考慮過C及其前同事提供的證詞後，認為兩人的說法互相支持，亦與相關郵件和WhatsApp 紀錄吻合，接納C因侯的性騷擾感到焦慮和情緒困擾。

被男友碰背大叫哭泣

法官續指，C在俱樂部工作期間，經常因為翌日要與侯一同工作而發惡夢。侯的行為對C造成一個不愉快的工作環境，導致C要辭工。C事後不時回想起被非禮的經歷，與異性有身體接觸時感到害怕，更有一次因為男友突然觸碰其背部而在街上大叫和哭泣。

辭工免受進一步騷擾

法官指，侯持續性騷擾C逾一年，即使C作出投訴亦未能制止其行為。C因而感到焦慮、壓力及害怕，最終辭工以免遭受進一步性騷擾。侯在案發時利用其上司身份對C進行性騷擾，即使遭上級警告及C作出投訴，亦未能阻止其行為，可見答辯人的行為是含有惡意及故意的。基於以上因素，法官下令侯須就C受到情感傷害賠償8萬元，及懲罰性賠償1萬元。

指侯曾盯著其被淋濕的胸部

案情指，於2018年5月10日至翌年5月尾期間，被告至少10次向C作出騷擾行為。如有一次C在茶水間接水時，被告以手掃背至胸圍扣帶位置，C質問他時，侯僅報以「變態」微笑；C又指侯曾多次無故觸碰她的背部及手部，又經常盯著C的胸和腿，侯又曾一直盯着她被雨淋濕的胸部等。

警方稱證據不足未有落案起訴

C事後曾向主管投訴，侯一度與她保持距離，惟後來又再作出騷擾行為。C曾以書面向公司正式投訴及報警，警方稱因證據不足，未有落案起訴，C最終在2019年6月辭職，並向平機會投訴。

案件編號：DCEO 10/ 2021