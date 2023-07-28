MIRROR演唱會意外一周年　舞者主動問製作細節　冀設調查還原意外

MIRROR演唱會發生屏幕墜下事件至今（28日）一周年，有舞者表示，事隔一年，接工作時會更留意合約內容，與製作方之間亦會有較多溝通。他也留意到意外後，舞台製作的規模較以往簡化，綵排時間相對沒以前那麼緊湊。



重提一年前的意外，他指之前的調查報告仍有很多部份未觸及，期望在現時相關法律程序完結後，可以有更詳盡的調查還原意外的始末與細節，讓與意外中受傷舞者的親友及同行得到合理交代，「令大家有一個治療、解放，或者可以平靜返。」



▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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香港舞台藝術從業員工會副主席、資深舞者陳頴業說，疫情期間出現過一些演出取消的情況，所以現時接工作，會更留意合約，加上MIRROR演唱會意外，也點明了以往製作公司與舞蹈員溝通不足的問題。

他現時接工作，除薪酬及演出日期，也會留意演出如出現各種問題的後續安排，與製作方之間亦會有較多溝通，「大家對不同細節覺得都能夠去問，大家都了解到要爭取返權力去問多少少關於舞台安全嘅嘢。」

「有時可能以前做dancer都未必會問太多嘢，因為工作環境好忙碌，咁有時你問啲好似好technical（技術上的）嘅嘢，其實都好似會阻住件事咁，所以好多時會比較被動啲，喺舞台上嘅做法安排。但係以我接觸嘅情況，𠵱家作為表演者身份嘅人，有時去同製作公司溝通，佢哋（製作公司）𠵱家會比較多咗聆聽唔同製作單位嘅問題。」

他又提到仍有些工作，如半日演出這類工作，仍以散工形式、透過手機訊息聘用舞者，但若然是涉及品牌，一些拍廣告、或拍MV的工作，較多會有合約，即使只有口頭上的協議，也會較以往講得清楚。

▼2022年7月28日，MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



意外後不少製作規模傾向簡化

被問到出現MIRROR演唱會意外後，每次演出前「踩台」綵排的時間有否變長，他坦言難以明確量度相關時間的變化，但他有留意到，意外後不少製作的規模傾向簡化，「規模一定簡單過之前，相對綵排緊張程度無咁大。」

陳頴業都提到，意外之後，有業界聯繫保險公司為行內人提供講座，「（如果行內人）入門想自己有保障，可以點樣買，大家都好努力，希望係唔同仔細位做多少少。」

以往行內有「ABCD」的說法，藉以表達支薪順序，D是指舞者，排在A藝人、B樂隊、及C工作人員之後。陳頴業說這種屬舊一代的講法，認為情況其實一直有改善，「呢一年感受再明顯啲。」他認為，現時有較多人懂得欣賞及尊重舞者，而在通關後，業界恢回復熱鬧，工作機會有增加，行內舞者的薪酬也略有改善。

▼2022年8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議▼



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就去年MIRROR演唱會意外，陳頴業直言是舞台設施出問題，與舞者或編舞均無關係，「因為唔係大家行錯台位、唔係自己差錯腳發生，唔係喎，係真係純粹舞台製作硬件上嘅意外。好老實講，去到嗰啲，大家係避無可避。」

康文署提出舞台工程四級制，如屬C+類設備，演出涉10場或以上，須安排第三方審核人員，陳頴業則認為：「相對都係門面嘢，你請個人，大家都會知無人有辦法可以去高空每一口螺絲都去check（檢查）」

他又指，MIRROR演唱會意外中出問題的裝置，理應也有檢查，「點解會走漏眼嘅呢？」他表明，要關注的是製作公司的行為及態度，「到底製作方缺乏咩監管而發生意外？」他又認為，政府為業界制定指引，未必能完全符合到業界的操作及需要，他希望業界能共同討論，制定出合適指引。

陳頴業也提到，事後調查小組的報告仍有很多部分未覆蓋，他期待在現時相關法律程序完結後，可以有一個調查小組進行更大範圍調查，還原事件的始末與細節，「一年時間，大家都等緊合理交代，大家要嘅係公道、事實。」他說，舞者之間是關係親密的朋友，很多人都期望有一個更詳盡的調查，「令大家有一個治療、解放，或者可以平靜返。」