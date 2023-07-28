督察非禮懷孕店員兼圖付款求銷案　囚6個半月　准10萬保釋候上訴

已婚高級督察涉強吻及非禮一名懷孕三個月的女店員，之後更圖支付百萬元，以換取對方不追究事件，並求饒說：「如果警察嚟到，我就走唔到」、「我無咗份工，真係會X街跳樓死」等。他早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，法官今（28日）在九龍城法院判刑時指，被告作為高級警務人員，理應有自制能力，對法律亦十分認識，但他在案中的行為令人失望，更令警隊蒙羞，判被告入獄6個月2星期，但准他以10萬元保釋等候上訴。



被告李卓賢，被裁定非禮及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為兩罪成，指他於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告李卓賢被判入獄６個月２星期，准10萬元保釋等候上訴。(資料圖片)

望著X的上身說好勁

女事主X早前供稱，被告為涉案店舖的熟客。他當晚到店舖取貨後，曾望著她的胸稱：「好勁」，並問「咁快谷奶啦？」和是否隆胸。被告之後跟X到休息室，拉下兩人的口罩後強吻X，X即緊閉雙唇。她曾試圖推開被告，惟被告扯開她的衣領，伸手入內觸碰其胸部，之後說：「Sorry，X，我飲大咗。」

跪稱唔想囡囡無咗爸爸

X即致電丈夫到場，丈夫了解事後報警。被告即在X面前下跪，並說：「一球夠唔夠？我立即開支票……我養埋你個仔…一球唔夠，我畀夠兩球你。」被告又求饒說：「唔想我囡囡無咗爸爸」、「如果警察嚟到，我就走唔到」。被告見對方未有反應，撞開防火門離開，終被X的丈夫制服。

案件編號：KCCC218/2022