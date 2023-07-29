易通行｜羅淑佩指篩查380架的士僅8架響應檢查　「我都戥佢心急」

紅隧周日（23日）已實施易通行，西隧及東隧將分別於8月6日及8月27日實施，同時8月2日起會實施三隧分流「633」收費方案。運輸署署長羅淑佩表示，仍有不少的士司機反映易通行過隧道有問題，署方篩查當中380架問題的士，並邀120架車主檢查，最終只有8架的士響應，「我都戥佢心急……又喺度自己又唔開心，有問題請你返嚟，又比檸檬我哋食。」



她又提到，紅隧推易通行後，日均車流由以往10.5萬稍增至10.7萬，大體仍然暢順，相信易通行在非繁忙時間有助減少紅隧擠塞，料由以往最繁忙車速每小時10至15公里增至現時20至30公里，又笑言開始多用紅隧：「我自己都用多咗紅隧，琴晚同今朝都用紅隧，平時會用西隧。」



▼7月24日 紅隧實施易通行後首個工作日▼



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易通行投訴率維持0.2%

羅淑佩今早（29日）在電台節目表示，易通行整體投訴數字維持0.2%，顯示紅隧實施易通行後也無變差。不過，她稱仍有一部份的士司機反映過隧道有問題，署方篩查出380架常出現問題的的士，惟截至7月12日，署方聯絡380架的士中的120名車主，最終只有8架願意到運輸署三個指定停車場進行檢查，「我都戥佢心急……又喺度自己又唔開心，有問題請你返嚟，又比檸檬我哋食。」

運輸署署長羅淑佩。（林靄怡攝）

引述有的士司機怕收錯錢 非過海時除下車輛貼

她提及，一名任記者的朋友向她反映，曾坐的士過海發現的士未有安裝車輛貼及司機卡，逐問司機原因，對方稱因聽得多亂收錯錢的個案，故不過海時不會安裝車輛貼。她稱甚至有的士將車輛貼貼錯等人為問題，「勸啲的士大佬唔好咁做……我都鼓勵的士大佬與時並進。」

羅淑佩指運輸署已推出相關的士手機應用程式，目前已有3,000多個下載，建議的士司機可下載應用程式，每日上下班時「打卡」，由電腦計算費用，並經應用程式繳費等。

易通行紅隧推行 稱每日車流量增2000架次

至於易通行在紅隧推行情況，她指紅隧過去一星期由以往每日車流量約10.5萬架次升至10.7萬架次，情況亦大致如常，可見易通行在紅隧推行大體暢順，除極繁時間外，易通行可減少紅隧擠塞。她稱經同事實測及肉眼經驗等，發現紅隧最繁忙時段平均車速由每小時10至15公里提升至20至30公里，顯示易通行未令紅隧更擠塞，「但你話爽咗、塞車大幅紓緩就唔會」。

羅透露，易通行在紅隧實施後行多了紅隧，「我自己都用多咗紅隧，琴晚同今朝用紅隧，平時會用開西隧。」她笑稱，以往有人警告新取得駕駛牌照人士勿行經紅隧，「停係度會搞唔掂，cut唔到線」，但現時不同於以前「百花齊放」需8條線轉2條線，現時由4線轉2線，較以前易過。她更指，坊間聲音稱快線較以前慢，但相應其他線似乎變快：「靈活應變啦香港司機朋友，大家都開始掌握到竅門喇。」

三隧年底不同時段不同收費 料吸的士載客過海

政府收回西隧經營權後，將於8月2日實施三隧分流「633」收費方案，紅隧及東隧加價至30元，西隧則減至60元，的士劃一25元。她稱「633」方案只屬過渡方案，未必能達致較佳分流效果，長遠仍需等年底的不同時段不同收費，但仍相信可吸引一部份人行西隧，以及吸引一些的士選擇過海，「的士過往、特別係繁忙時段冇咁多的士過海，真係call都call唔到，加好多錢都call唔到。」

羅淑佩又說，政府已在不同途徑優化路面交通減少擠塞，包括計劃在交椅洲人工島建過海道路，並已與港鐵商討在大站推更多泊車轉乘優惠，運輸署已與地政總署物色於大幹道及交匯處覓地泊車等。她又說，自2021年加牌費及首次車輛登記稅，每年新登記車輛由2%至3%減至去年1.4%，希望可維持。