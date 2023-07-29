foodpanda外賣單有用家個資成騙徒目標？女子失餐離奇遇冒警電騙

外賣平台單據上的用家名字和電話號碼，成為電話騙徒尋找獵物的最新途徑？一名女子周四（27日）用手機透過外賣平台foodpanda落單，向長沙灣一間餐廳訂外賣自取，並以支付寶香港付款，取餐時發現被人偷去餐盒，還收到冒充警員的騙徒來電和短訊，指其支付寶帳戶有異常，警告她要即時轉賬2500元「保釋金」至所提供的支付寶帳戶，「否則會惹上不必要麻煩」。



女事主未有中計，卻不斷收到騙徒訊息滋擾，甚至清楚提及其外賣訂餐內容，令她相信事件與外賣平台單據上列出其個人資料有關，憂心恐有更多資料外洩，最終報警。當她在社交平台公開事件並提醒其他人時，始獲悉另有苦主曾被該騙徒呃錢，且於同日收到冒警詐騙電話，原來案中有案。她不諱言沒想過叫外賣都會遇騙，質疑：「張單上面有晒我個名同電話號碼，其實Foodpanda張外賣單啲資料係咩要咁詳細呢？」



foodpanda今日（29日）回覆《香港01》稱正在調查相關個案；警方亦證實收到相關報案，案件分別列作「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，案件交由深水埗警區刑事調查隊第9隊跟進，案中暫時未有人被捕。



《香港01》記者今日（29日）到事發餐廳了解情況。（歐嘉樂攝）

苦主林小姐接受《香港01》訪問時表示，事發於周四（27日）下午，她使用手機透過外賣平台foodpanda落單，向長沙灣青山道一間餐廳訂購外賣飯餐，包括有焗飯、炒米粉和炒麵、三文治及4杯熱飲，並以支付寶香港（AlipayHK）全數付款百餘元，預約於當天下午6時自取。

女事主失餐後離奇遇冒警電騙 叫外賣被催交「保釋金」

當她前往餐廳取餐途中，突收到一名操流利廣東話男子的不明來電，「佢（騙徒）一嚟係叫到我姓氏嘅，話林小姐，係咪林小姐？跟住就話我個支付寶有異常，跟住就開始扮收唔到，就話有啲嘢做，稍後再致電俾你啦，佢就好匆忙咁收咗線。」當她抵達餐廳後，發現其外賣訂單已被另一男子取走，職員協助她了解事件時，她再次收到該騙徒來電，並冒警自稱是長沙灣警署黃sir，指其支付寶活動有異常，催促她盡快處理。

林小姐形容：「佢係冒警打嚟呀，話自己係阿sir，跟住我反問返佢，咁我Alipay（支付寶）異常咁同警署有咩關係？咁佢開始用一啲恐嚇嘅口吻嚟同我講，就係話『阿sir做嘢唔使你教，如果你有懷疑嘅，你有時間咪嚟警署做份筆錄囉』。」

其後，她再收到來自另一手機號碼的whatsapp語音訊息，自稱是灣仔CID的警察，並傳送一個支付寶的轉帳二維碼，同時以文字訊息着她「您現在快啲過2500蚊保釋金，否則會惹上不別（必）要麻煩，請盡快處理」，該帳號使用警隊步操圖片為頭像，改名為「香港警察」。

事發餐廳在收銀櫃位前擺了一個專放外賣的置物架，待顧客前來領取。（歐嘉樂攝）

林小姐稱，由於事出突然，騙徒又不斷傳whatsapp訊息轟炸催促她過數，加上又在與餐廳和foodpanda了解她的外賣飯餐被人取走事宜，當時感到有點六神無主，幸好餐廳職員最後願意為她重新弄製餐盒以作補償，她才定過神來，亦曾致電警方18222防騙易熱線求助，最後未有誤信騙徒的謊言，幸保不失。

拒中計後狂收訊息滋擾：最恐怖係詳細講晒外賣有啲乜

當她回家後，仍然不斷收到騙徒的滋擾訊息，還有三通沒有顯示電話號碼的不明來電，但她不為所動，林小姐稱其中一次騙徒來電以粗言穢語罵她，還氣焰囂張地稱：「佢話我哋唔知佢係邊個，又冇佢身份證，點搵到佢。」不過，由於電話騙案時有發生，林小姐坦言最初以為只是一般騙案，未有聯想到事件會與叫外賣有關。

當她以為騙徒詐騙不成，事件已經告一段落，至當晚九時許，卻再收到陌生whatsapp訊息，令其感到心驚膽顫，她憶述：「個訊息又係叫我要正視（支付寶異常），最恐怖係其後佢講啲說話係關於個外賣，即係我張單入面詳細啲外賣嘅items（項目）係有啲乜嘢，仲問我下次可唔可以幫佢轉凍飲，咁我就覺得好驚呀，肯定係有人拎咗我外賣之餘，仲嘗試用外賣單上資料聯絡我啦！」此時，她才相信事件可能是偷去其外賣餐盒的男子所為。

foodpanda回覆《香港01》稱正在調查相關個案。(林幸泉攝)

她指本身很少使用外賣平台訂餐，每月平均只使用兩次，從沒想過叫外賣會發生如此離奇的事情，但她事後仔細看過外賣單據上的資料，印有其英文名和姓氏、手機號碼、付款方式和所訂餐點內容，才恍然稱：「如果有人存心想搵目標去呃人，的確有可能咁樣攞到其他人啲資料去達到目標。」對於叫外賣為何要繳付「保釋金」，林小姐坦言一頭霧水，笑說：「可能佢挾持咗我個外賣呱！」

林小姐的foodpanda外賣自取單據上，顯示其英文名和姓氏、電話號碼、以AlipayHK付款方式、另有取餐時間，單上亦有餐點內容和價錢，一目了然，但部分資料應林小姐要求遮蓋不便公開。(受訪者提供)

外賣單上顯示姓名、手機號碼 易被「有心人」有機可乘

林小姐稱，由於知悉自己部分個人資料已經外洩，不肯定後續還有否其他事情發生，所以一直感到不安，決定報警處理。她亦再聯絡餐廳方面，說出接獲騙徒來電一事，餐廳職員為她翻看閉路電視片段，發現其外賣餐盒被一名約30至40歲的短髮男子取去，當時穿着深色短袖運動裝及波鞋。她指警方亦有派員到事發餐廳調查，暫時未有進展。她也曾向foodpanda反映所遇經歷，要求減少披露用家的個人資料，獲回覆會紀錄在案。

記者今日（29日）到有關餐廳求證事件，發現餐廳在收銀櫃位前擺有專放外賣的置物架，外賣包裝上都貼有單據。負責人陳小姐回應《香港01》指，以往曾有食客取外賣時取錯別人的餐點，但從未發生顧客被偷走外賣後，再遇電話詐騙事件，她驚訝地說：「做法好癲，完全估唔到會有人咁做，重點係佢後續再打電話去騒擾嗰位客人。」

負責人又指，餐廳向來有使用Foodpanda和Deliveroo兩間外賣平台的服務，她認為兩者相比之下Deliveroo的保密性較高，她解釋：「Deliveroo做得好啲，因為如果想要聯絡客人一定要輸入密碼，同埋唔會見到客人的電話號碼；Foodpanda就會喺外賣單將所有個人資料Show（顯示）晒出嚟，其實好難去避免有心人去做呢啲事。」她強調，事發後餐廳會更嚴謹去處理客人的個人資料，盡量避免發生同類事件，「盡量會將外賣收返喺入面，等客人嚟到對清楚收據先畀佢。」

由於今次事件相當離奇，過去聞所未聞，林小姐周五（28日）在Facebook群組發帖文講述有關經歷，希望提醒其他外賣平台用家留意，沒料有網民看到她與騙徒的whatsapp截圖時，發現騙徒使用的手機號碼，原來牽涉近期多宗網上賣演唱會門票及主題樂園門票的騙案。

網上公開事件提醒其他人 意外揭露案中有案

林小姐更收到另一名姓陳苦主私信稱，同樣於周四（27日）收到該騙徒傳訊息，冒充警員向其恐嚇勒索「保釋金」，手法如出一轍，但不同之處是陳小姐沒有叫外賣，只是一宗樂園門票騙案的受害者，揭發案中有案，不排除有更多曾被騙的受害者。

該名苦主陳小姐向《香港01》透露，上周在社交平台群組見到有人聲稱有樂園門票出售，不虞有詐，轉帳約一千元予騙徒購買四張門票，但付款後對方即時「失蹤」，始知受騙，但她見損失金額不大，未有報警。周四晚上，她突然收到該騙徒的whatsapp訊息，冒警要求她轉帳支付保釋金，但她未有理會。後來看到林小姐的帖文及其他人留言，才知道有其他人中招，相信騙徒為慣犯。

foodpanda：正調查相關個案

就林小姐遭遇的被偷餐、復遇電騙事件，foodpanda今日回覆《香港01》稱正在調查相關個案。有關詐騙的情況，foodpanda一直有採取不同措施及定期檢視現有流程以避免同類情況發生，我們將盡快完成調查並與相關用戶作出跟進。

外賣平台用家李先生不太擔心被人利用單上的資料意圖不軌，他稱：「有可能（發生），但唔會特別擔心，因為畢竟𠵱家網上有好多途徑都會畀人攞到電話。」(林幸泉攝)

現時使用外賣平台十分普遍，用家又有否擔心成為騙徒目標呢？其中李先生不時使用foodpanda和Deliveroo兩間平台的外賣自取服務，但沒有留意到foodpanda的外賣收據上列有電話號碼，亦不太擔心被人利用單上的資料意圖不軌，他稱：「有可能（發生），但唔會特別擔心，因為畢竟𠵱家網上有好多途徑都會畀人攞到電話。」

外賣用家促平台加強保護客戶資料

他又指，到餐廳拿取外賣時，店家較少會核對資料，但未聽聞過有騙徒藉此電騙，他認為外賣平台有責任保護食客個人私隱，稱：「佢（Foodpanda）喺保護資訊上可以做得更加好，例如可以隱去後面幾個數字，又或者可以仿效內地美團用虛擬號碼打電話做確認，咁就唔使透露個人真實資料。」

崔先生表示，店家常因人手不足，甚少與取外賣顧客核對資料，「有時餐廳多生意都理唔到」。他認為電話號碼有助店家和外賣員核實個人資料，認為「防不勝防」：「𠵱家一年都好多（電騙），一日有幾個，大概係話你唔見咗郵包要畀錢或者係中咗獎要畀錢。」(林幸泉攝)

另一位市民崔先生表示，店家常因人手不足，甚少與取外賣顧客核對資料，「有時餐廳多生意都理唔到」。他認為電話號碼有助店家和外賣員核實個人資料，認為「防不勝防」：「𠵱家一年都好多（電騙），一日有幾個，大概係話你唔見咗郵包要畀錢或者係中咗獎要畀錢。」

鄭先生則指，使用外賣平台自取時，會自行與店家確認餐點資訊，稱：「我會自己同餐廳去對，因為有時都擔心會出現漏餐的情況。」他表示，未聽聞過今次事件的行騙手法，擔心自己同樣會出現個人資料被盜竊的情況，建議餐廳應加強防範，保護客戶個人資訊。(林幸泉攝)

鄭先生則指，使用外賣平台自取時，會自行與店家確認餐點資訊，稱：「我會自己同餐廳去對，因為有時都擔心會出現漏餐的情況。」他表示，未聽聞過今次事件的行騙手法，擔心自己同樣會出現個人資料被盜竊的情況，建議餐廳應加強防範，保護客戶個人資訊。

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