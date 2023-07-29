漁農嘉年華推銷本地產品　顧客憂核廢水　問檔主水產是否來自日本

「開心香港漁農嘉年華：樂富漁農墟」今日（29日）起一連兩日於樂富廣場A區及B區舉行，展銷本地漁農產品。由於日本最快8月起排放福島第一核電廠儲存的核廢水入太平洋，有檔主表示，雖然嘉年華標榜賣本地漁農產品，但仍有顧客詢問水產是否來自日本，甚至買大魚都問魚苗是否產自日本。



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檔主指旺丁又旺財 龍躉燉湯及魚類產品熱賣

「開心香港漁農嘉年華：樂富漁農墟」由漁農自然護理署、魚類統營處和蔬菜統營處主辦、香港漁民團體聯會協辦，展銷本地優質漁農產品。現場設有不同的攤位遊戲、工作坊、以及十多個出隻漁農產品攤檔。產品有魚苗來自澳洲昆士蘭養殖場的花尾龍躉，原價為135元，會場價為100元以；尚有較特別的綠洲藍鑽斑，會場單價550元，為原價900元的六折。

漁農嘉年華的人流頗多，售賣水產的檔主陳小姐表示，今日生意不錯，氣氛很好，「有好多嚟自唔同地區嘅客人會特登走過嚟，住港島嘅人都有過嚟。」她表示，龍躉燉湯及魚類產品同樣受歡迎。

顧客憂水產來自日本 檔主：魚苗由澳洲運到流浮山養殖

由於日本政府計劃最快8月起排放福島第一核電廠儲存的核廢水入太平洋，陳小姐指客人購買時擔心水產是否來自日本，「客人會開始緊張返啲魚係咪本地養殖，連原來嘅魚苗都會好緊張問會唔會都係日本。咁我哋都會解釋返我地嘅魚苗全部都喺黎自澳洲嘅養殖場，話返畀佢哋聽成件事可以放心。」

陳小姐表示，公司的魚苗全部都來自澳洲昆士蘭養殖場，再運到香港流浮山室內養殖場繼續養殖，她希望市民多支持本地漁業，「希望多啲人認識本地養殖，知道唔會對身體長久或者下一代造成傷害。」

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同樣售賣水產的檔主林小姐亦表示，香港本地養殖給人信心保證，「我哋香港嗰啲無論係海水環境，定係產品每個月都有漁護署嘅人過嚟抽樣去做化驗，相信食物安全方面比到大家一個信心。」她希望可以多推廣本地養殖，令到本地的認受性更加高，「市民認識多咗，知道我哋多啲就多啲支持。」

林小姐的公司設立了全港唯一一個專業龍蝦養殖，該檔位有售賣龍蝦湯以及本地速凍龍蝦等，其中即食軟殼龍蝦湯為原價88元一盒，現特價128元兩盒，而速凍龍蝦一盒有4隻，原價280元現買一送一，280元兩盒。

本地菜大受歡迎 灰皮冬瓜10元一斤明日售賣

除了漁業產品外，農業產品同樣大受歡迎。售賣本地菜的檔主張小姐指今日銷情很好，「好多人支持本地菜所以都賣得好好，比想像中多人，人流都好好。」張小姐表示，市民較多購買葉菜或者瓜用作夏天煲湯。張小姐的檔舖有參與本地信譽鮮菜計劃，其中較特別的產品是灰皮冬瓜，她指對比一般冬瓜會較甜，但暫時只有兩個售賣，將會於明天切開售賣，價錢為10元一斤。

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有機產品以及盆栽同樣受歡迎

除了食品外，場地亦有有機用品以及盆栽售賣。杜先生的檔位除了有售有機農產品，亦售賣用自家農作物製作的護膚品，包括用自家的有機水瓜製成的有機洗面刷，代指用它洗面有助去除角質，每個賣20元。

杜先生表示，今日生意理想，「最多人買有機菜，例如茄子秋葵。」同一檔位亦有售悅和醬園的產品，同樣銷情不錯，「因為啲人都睇咗Facebook 預告所以嚟買。」另外，售賣盆栽的陳先生同樣認為今日人流很多，多人購買盆栽以及特色植物，他推薦養盆栽新手可選購斑葉合果，每盆賣90元。

受訪顧客消費三四百元

有不少人專誠到來購買本地漁農產品的市民，受訪的市民表示大約花費三四百元。趙小姐指買了粟米、瓜，亦買了小圓葉碰碰香盆栽，認為最特別的攤位是盆栽，「啲植物都好少見，例如空氣草嗰啲，佢哋唔使泥土都種得。」另一位顧客林女士用了300多元購買了魚和蝦，包括較特別的寶石魚；李太花費約400元購買了菜、瓜乾及本地椒仔等。

顧客李太平時已十分支持本地菜，「平時都會支持本地野，盡量搵返嚟買。」她指外來進口的產品沒有品質保證，「外來嘅嘢信譽有幾多我哋自己唔肯定，始終本地野我哋自己有監管。」但她指今次活動的店舖數量不多，「（數量）一般啦，因為搞開唔止咁細㗎嘛。」