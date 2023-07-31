三隧分流｜8.2凌晨實施新收費　紅、東隧加價至$30　西隧減至$60

政府將於8月2日收回西隧專營權，重掌隧道費的自主權，三隧分流終可於同日正式實施，西隧減價至60元，紅隧、東隧則同步加價至30元。另外，運輸署亦已宣布，將於8月6日及27日，先後於西隧及東隧實施易通行，屆時三條過海隧道都毋須再停車繳付隧道費。運輸署今日（31日）交代三隧分流及易通行的最新安排，《香港01》直擊記者會情況。



【15:17】運輸署署長羅淑佩表示，在收回西隧後，由於西隧仍未實施易通行，提醒駕駛人士沿用目前的付款安排，惟私家車已調低收60元。

【15:14】至於西隧往九龍方向，王稱有11條收費亭行車線，包括3條自動收費行車線及8條人手收費行車線，易通行實施後會減至4條線，巴士依舊要用慢線入轉車站，其他車輛也繼續用慢線前往尖沙咀及九龍的商住區，其他可行其餘3條線，依照指示前往目的地。

【15:10】運輸署總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，易通行感應器安將在西隧往港島及九龍入口龍門架上，現時前往香港的收費廣場有10條行車線，包括4條自動收費行車線及6條人手收費行車線，實施易通行後行車線會減至5條，包括1條巴士專用及4條其他車輛行車線。他說，經過現有收費廣場後，行車線進入隧道管道前會收窄至3條行車線，最右行車線要匯入右二線；左二線則匯入巴士離開巴士轉乘站後、進入隧道的最左線。

【15:04】運輸及物流局副秘書長麥震宇稱，西隧19974月30日通車，全長2公里，連接西九龍往港島西，每日平均車流約6.8架次。他稱政府兩年前展開接收工作，包括路政署確認隧道修緝妥當，運輸署展開新營辦商招標，並優先招聘現時前線員工，現時9成人會留任。政府已檢查及設備，包括管道通風系統、交通監察及控制系統、燈光系統、西隧行政大樓等。

他說，8月2日調整成「633」收費方案後，西隧及東隧會有短暫5分鐘停用，其他除了收費外對駕駛者無影響。

【15:03】運輸署署長羅淑佩表示，8月2日零時零分起政府會接收西隧，屆時會實施三隧分流「633」方案。另會在下周日、8月6日5時在西隧推行「易通行」不停車繳費。