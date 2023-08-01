西貢鯨魚追兇｜縱緝獲元兇 或仍無「法」制裁

留港半月的布氏鯨終於魂斷西貢海灣，市民紛紛要求「緝兇」。有市民早上致電電台，呼籲撞傷鯨魚的元兇「自首」，但原來受法例所限，即使「兇徒」自首，也未必會受法律制裁。



翻查本港現時法例，保護野生海洋生物的主要是《野生動物保護條例》和《海岸公園條例》兩條條例，惟鯨魚今次出沒的地方非海岸公園，而《野生動物保護條例》中只有短短一句規定「不得故意干擾任何受保護野生動物」。



海豚保育學會會長鄭家泰認為，即使「有法可依」但仍難檢控，因干犯條文中「故意干擾」的字眼，即使有「元兇」出現，仍需要舉證被告人是刻意為之，除非是有人目睹有船隻故意撞向鯨魚，否則很難落案起訴。有律師亦指，執法部門難以追查登船觀鯨人士，加上觀鯨者未必是以觀鯨為目的出海，如「只是不小心駛過見到則更難入罪。」



▼8月1日，海洋公園專家在西貢萬宜水庫西壩解剖布氏鯨▼



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布氏鯨本月中起在西貢海面出沒，連日來大批市民出海觀鯨，鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，至昨日（31日）被發現浮屍海面，事件惹起市民關注現行的法例是否有不足。

翻查本港現時法例，保護野生海洋生物的主要為《野生動物保護條例》和《海岸公園條例》兩條條例，惟鯨魚今次出沒的地方非海岸公園，而《野生動物保護條例》規定了「不得故意干擾任何受保護野生動物」，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款十萬元。記者早前向警方及漁農署查詢，有否就今次事件進行執法及調查，正候回覆。

「故意干擾」字眼太主觀

今日有不少市民致電電台節目，要求撞傷布氏鯨的元兇「自首」，但有兇手是否等同可執法及懲處呢？

海豚保育學會會長鄭家泰認為，現時法例難以檢控，因條文中「故意干擾」為主觀字眼，需要舉證被告人是刻意為之，「佢哋去觀鯨，行到好近，咁係咪蓄意呢？你問佢哋，佢哋一定話唔係。」他認為，現時條例下，除非是有人目睹有船隻撞到鯨魚，否則很難可以落案起訴。

至於《海岸公園條例》，他表示，雖然聯合國建議要有三成海域為設為保護區，惟本港大部分的海域均非海岸公園範圍，情況與外國相若。他又指，即使鯨魚出沒的地方為海岸公園，現時漁農署對相關地方的執法亦不足，大部分的海岸公園附近均有進行工程，甚至設有捕魚區。

律師：不小心駛過更難入罪

律師梁永鏗表示，按現行法例，執法部門難以追查登船觀鯨人士，加上觀鯨者未必是以觀鯨為目的出海，如只是不小心駛過見到則更難入罪。

他補充，即使船家及市民表明是出海觀鯨，惟現行條例較為糢糊，未有界定什麼的行為是干擾，故如沒有辦法舉證其行為有何程度上的干擾，亦很難入罪。他亦指，現時不同專家亦對干擾眾說紛紜，最終或需專家報告及法官才可判定如何的程度是非法干擾，「今日都有新聞話100呎（應為米）是可以，但亦有人話鯨魚100米外都聽到。」

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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漁護署就觀賞海豚設有「觀豚活動守則」，當中包括要求每次只可有一艘觀豚船在海豚 500 米範圍內觀豚、以緩慢穩定的速度前進或停船，不可突然改變航向等。他建議，可以將現行的觀豚活動守則擴闊至觀鯨，並立法提升市民及船家相關意識。

另外，他亦建議，政府執法部門亦要提升就《野生動物保護條例》的執法意識，並不應該等到有動物出現了嚴重傷害甚至死亡，才事後研究是否調查。他以台灣為例，指當地東邊經常出現鯨魚，而他們在發現後會有廣播系統提醒船家航行時要格外小心，以免誤傷鯨魚。

漁護署就觀賞海豚設有「觀豚活動守則」，當中包括要求每次只可有一艘觀豚船在海豚 500 米範圍內觀豚。（漁護署提供）

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼

