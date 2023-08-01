西貢鯨魚｜謝展寰現身解剖現場　斥市民觀鯨　五度拒認官員反應慢

7月中起在西貢牛尾海出現的一條鯨魚（布氏鯨），昨日（7月31日）被發現浮屍海上，魚身有疑被螺旋槳擊傷新傷口，專家今日（8月1日）於萬宜水庫西壩進行解剖，以調查死因。由發現鯨魚至今首現身的環境及生態局局長謝展寰在解剖現場見記者，期間五度被問及官員於今次事件上是否反應太慢，謝展寰一律否認，並且多番強調處理事件有困難；同場的漁護署署長梁肇輝則指已及早介入，加強巡邏及勸喻市佢民不要觀鯨。



儘管謝展寰有承認環境及生態局與漁護署於事件上有「主導作用」及「主體責任」，但只表示只因欠缺經驗，日後會改善，強調今次政府行動「絕對唔係慢」，亦非被動。



▼8月1日 海洋公園專家在西貢萬宜水庫西壩解剖布氏鯨▼



+ 3

謝展寰：專家之間意見亦不一

布氏鯨於西貢水域出現超過兩周，由7月13日起屢有市民租船出海圍觀。連日來，議員及多個保育團體倡議不同保護方案，包括立禁船區及引領鯨魚出海保護鯨魚，但漁護署最終以加強勸喻及巡邏作為最後解決方法。主責官員今日出來見記者，三次被問及政府是否今次介入大慢、反應太遲，兩次被問及會否認為政府角色是否太被動，政府一方一直以「困難」及「已經一早介入」圓其說法。

環境及生態局局長謝展寰回應指，漁護署從事件起初已緊密監察事態的發展，並且聯同不同專家，包括海洋公園保育基金研究如何處理，但發現「唔係咁簡單」，專家之間意見亦不一。他強調並非漁護署的介入或關注太遲緩，只是實際上處理「有啲困難」。

對於點樣帶返隻鯨魚出公海到，有好多睇法，最後都可以話，唯一佢哋能夠同意嘅就係，暫時都係唔好郁，睇下個情況比較好。 環境及生態局局長謝展寰

環境及生態局局長謝展寰。（盧翊銘攝）

漁護署長：設立禁船區「會有相當高嘅難度」

同場的漁護署署長梁肇輝則稱，兩星期前接獲鯨魚進入香港水域的報告之後，署方一直馬不停蹄「日日出去睇住條鯨魚」，並且想辦法保護鯨魚，包括考慮不同方法引領牠離開香港水域。他指不論政府、環保團體以及海洋公園保育基金，均希望設立禁船區，但數據顯示，鯨魚出沒水域很闊，由內牛尾海、牛尾洲、滘西洲東面，均曾出現其身影，如果設立禁船區「會有相當高嘅難度」以及影響很多海上的使用者。

他強調政府做完決定之後，都繼續思考如何減低船隻進入相關水域，最後署方與水警、海事處使用「折衷」方法，於鯨魚常見出沒的兩大地點，進行密集式巡邏，一見船隻均要求離開，「如果真係當時有個鯨魚走出水面嘅話，其實我哋係會真係警告佢（船主），然後……就會可能會引用嗰個法例去進行一個執法嘅工作。」他表示，相關措施有效，執行之後的周末觀鯨船隻減少。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



+ 5

謝展寰承認有改善空間 相關部門非被動

謝展寰之後再被問及，今次事件是否反映當局在保護野生動物方面較為被動，他則稱署方一早已參與及採取行動，「絕對就唔係佢哋慢」，強調處理上有相當困難，政府的相關經驗需要更多，承認「係有呢個改善空間」，但相關部門並非被動。

對於漁護署是否應該於事件上擔任統籌的角色，謝展寰表示，由於涉及保護野生動物，所以環境及生態局與漁護署有「主導作用」及「主體責任」，局方會繼續改進將來如何做得更好，再次出現類似情況都會擔任統籌角色。他又指，水警及海事處於今次事件上是輔助及支援角色，用其權力管理船隻。

梁肇輝則指，一直與相關部門緊密合作，並指政府很多時候都是「大家各自範疇傾唔同負責嘅嘢，所以唔係話邊個統唔統籌，而係大家傾完之後各自分工去做。」

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



+ 2

▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼

