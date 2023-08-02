印尼擬切實執行傭工零收費來港　僱主須繳服務費聘印傭或增至$2萬

2022年約有14萬印傭在港工作，印尼政府2021年1月實施名為「Zero Placement Fee（零收費）」的外傭到香港工作政策，除培訓費外，申請文件及護照等費用改由香港僱主支付。有香港中介稱，印尼當局銳意切實執行相關政策，日前派代表到港與香港業界見面，今午將召開記者會清晰交代相關政策，以便所有香港中介公司跟隨，落實政策。



香港僱傭公會主席陳東風指，早前出席與印尼方面見面的會議，對方是來「遊說」業界跟隨政策，此將令香港僱主每聘一名印傭便須支付9000元的「服務費」，僱主未來請印傭要花上逾兩萬元，「擔心僱主有無心理預備去承受呢筆費用」，甚至有機會令香港僱主轉向改為聘用其他地方的外傭。



僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事張結民指，零收費政策早於2021年1月實施，惟相關政策的落行並不順暢，並非所有中介公司均有跟隨，而印尼當局現時銳意執行相關政策，日前曾與香港業界會面，今午開記者會應是希望藉以令香港僱主清楚了解零收費政策，明白相關收費並非中介所收，以便中介公司協助落實政策。

張結民表示，其經營的公司早已跟隨零收費政策，有部份僱主請印傭是要花逾2萬元，但他形容政策有利有弊，由於零收費政策現時只限於印傭到香港工作，會增加他們來港工作的誘因，「招聘多咗選擇，（僱主）可以揀啲好啲嘅。」

香港僱傭代理協會主席張結民。（資料圖片）

香港僱傭公會主席陳東風亦表示，零收費政策早已實施，但據其觀察，按新政策做事的公司只屬少數。他也坦言，政策實施後，有些印尼中介想與香港公司繼續保持合作，便用盡「不同方法」令印傭支付在零收費政策下不用支付的費用。

他續指，早前出席與印尼方面見面的會議，對方是來「游說」業界，跟隨零收費政策，香港僱主每聘請一名印傭，便須支付9000元的「服務費」。他表明，以現時聘用印傭約1.5至1.8萬元來計算，加多數千元，僱主未來請印傭要花上逾兩萬元，坦言「擔心僱主有無心理預備去承受呢筆費用。」也有機會令香港僱主轉向改為聘用其他地方的外傭。

陳東風表示，今日記者會有助香港僱主了解零收費政策，明白費用增加，中介沒有獲利。他認為，未來業界是否如實執行，與印尼當局執行力度有關，如果印尼當局嚴厲執行，當地中介不跟隨即停牌，令其在香港的合作公司無法請人，「咁一係做，一係唔做。」