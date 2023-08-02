三隧分流｜首日早上繁時間西隧多3%車流　紅隧、東隧分別跌4%及1%

政府今日（2日）收回西隧專營權，即時實施三隧分流「633」方案，紅隧、東隧私家車過海同步加價至30元，西隧減至60元；的士三隧劃一單程25元。運輸署表示，今早繁忙時段整體過海車流約為4.4萬架次，當中西隧的車流上升約3%，而紅隧和東隧的車流則分別稍為下降約4%和1%。運輸署又稱，的士在清晨時分和早上繁忙時段使用西隧，分別增加約五成和兩成，分流效果顯著。



▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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運輸署表示，緊急事故交通協調中心一直監察三條過海隧道實施「633」固定收費方案後的交通情況，整體交通大致暢順。署方指，今早7至10時的繁忙時段，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與實施三隧分流前相若，當中西隧的車流上升約3%，而紅隧和東隧的車流則分別稍為下降約4%和1%，初步交通情況亦符合預期。

署方又指，的士在清晨時分和早上繁忙時段使用西隧分別增加約五成和兩成，認為分流效果顯著。另外，由於以現金繳付隧道費使用西隧的的士數量上升，因此西隧的人手收費行車道，在繁忙時間比平日略為繁忙。署方相信，隨着西隧於8月6日實施「易通行」後，西隧將更為暢順。

運輸署又預期，駕駛者需要時間嘗試新路線及調整出行習慣，因此短期內過海交通或仍有所變化，駕駛者應留意運輸署發放的最新消息，按實際交通情況規劃行程。

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼

