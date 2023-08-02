初選案（十四）｜陳志全指初選目的在爭取最多議席　但35+機會微

泛民「35+」初選案審訊超過九十天，繼續辯方案情，有「慢必」之稱的前立法會議員陳志全出庭自辯，他認與傳統民主派有「恩怨」，他當時所屬政黨人民力量，亦是因不滿傳統民主派而來，又批評各黨派各自為正。陳又為，初選的最終目的是民主派取得最多議席，並認為若能如此，便可以做到更多事，政府亦要與民主派磋商。然而他認為能得到「35+」議席的機會微，他在宣傳時提及否決預算案等，只為鼓勵選民投票。



陳志全出庭自辯時稱，覺得初選的最終目的只是爭取民主派最多議席。(資料圖片)

初選案時序。(詳看下圖)

+ 11

聆訊第96天 陳志全稱宣傳提及否決預選案只為鼓勵投票

陳志全稱他在案發時任政黨人民力量的主席，其政黨與傳統民主派向有「恩怨」，因為他們在選舉上拒絕與傳統派協調，並與對方出現「對選」的情況，故曾被稱為「民健聯B隊」。他雖曾被立法會主席梁君彥點名讚是「認真的議員」，但陳稱「受之有愧」，但他竹覺傳統民主派議員的出席率及加入委員會等均不夠積極，認為他們缺乏紀律。

認為民主派取得35+機會微

陳又稱他覺得民主派得「35+」議席的機會很微，故在宣傳片上提及否決預算案，只是想鼓勵選民投票。他又覺抗爭派的人認為他們會在初選大勝，召開記者會亦似是祝捷會，陳稱他並非抗爭派，最後沒有出席。

聆訊97日 陳志全指初選的最終目的只是爭取民主派議席

陳志全在接受辯方盤問時稱，他認為初選的最終目的，只是在立法會取得最多議席，這便可以做多很多事，例如可迫政府回應五大訴求等，政府亦必須與民主派磋商。然而陳稱他的心態是：「選到先至算啦...講到上天落水都係咁話啦。」又認為否決預算案是件好遙遠的事。法官問《基本法》賦予立法會議員權力否決預算案是否該法例給予的最大權力，陳稱概念上如此，但操作層面不烜，若建制派不足35名議員，而全體泛民議員又不出席會議，會議也無法召開。

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022