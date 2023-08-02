團結香港基金提五招13式助新田科技城發展　倡「發展債券」換地

團結香港基金今日（2日）發布新田科技城發展倡議報告，針對開發主體、招商引資及批地發展三大範疇提出建議，梳理出5大政策方向，共13項政策建議，包括允許土地業權人以原址換地方式建人才公寓、新增「新田科技城工作小組」監督合作及引入投資者、發行「新田科技城發展債券」等，確保新田科技城規劃順利展開，繼而推動發展北部都會區。



倡發行「新田科技城發展債券」 讓土地業權人成共同投資者

團結香港基金副總裁葉文祺表示，整個新田科技城及北部都會區，政府一向採用恒之有效加強版新市鎮模式，並按公共用途原則收地。他建議要給予機會讓私人機構以換地方式收地，包括換地範圍延申至創科用途、土地持有人鎖定IT龍頭企業，認為與其由政府單獨引入，倒不如大家分工合作，「多對手」互惠互利。

「5招13式」內提出發行「新田科技城發展債券」，建議土地業權人首5年可先選擇固定利率，其後再因應情況轉為浮動利率，讓他們一同成為共同投資者。葉文祺指，政府現時收地使用大量現金，令財政造成負擔，故此建議收地除了用現金外，可提供多個新田科技城發展債券選擇，其好處可讓土地業權人享受發展後的紅利，當中浮動利率與新田科技城的KPI有所掛勾，換言之發展越好所得利率越高，同時令地土收回過程更容易。

不過，他強調這些都只是選項，最終政府在條例下仍然有條件收回土地。此外，基金會亦建議允許土地業權人以原址換地方式建人才公寓，並設立只租不賣的條款限制。

葉文祺亦說，政府提出的直接批地非香港獨有，如美國亞馬遜公司總部及上海Tesla廠房亦是例子，但與企業之間談判及「討價還價」的過程，應盡量透明，例如公開指引等，否則會變成「黑箱作業」。

梁躍昊：要認清香港產業鏈的定位及優勢

被問到會否擔心被深圳「搶生意」，團結香港基金研究員梁躍昊表示，與其用地理位置區分，認為最重要是香港要認清自己的產業鏈定位及優勢。他舉例指，內地對於數據管制較嚴格，流通程度不太方便，而香港則可運用內地數據及接觸到海外實時數據，令企業的產品研發得到更好效果。

他又指，內地的土地成本低於香港，如有企業需要用大量土地作生產，香港未必有競爭優勢，但香港的基礎工業知識較豐富，可利用自身優勢做關鍵及部件生產。他表示透過了解自身優勢，都可吸引海外及內地企業落戶香港。

葉文祺補充，香港科學園及數碼港主要做初創企業，認為新田科技城定位為具規模的龍頭企業，如當中有行業尖端的企業，好多時需要特定建築物或廠房去配合產業鏈，新田科技城屆時較為適合。

此外，葉文祺表示亦要考慮簡化中港兩地人員流動的程序，最簡單是利用工作許可證，讓他們在新田科技城及深圳自由流動，毋需再做特別的過關程序。他又提出，能否可在新關口內不止做一地兩檢，而一次檢測作放行。