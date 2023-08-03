老翁接受按摩服務被搶金鏈　5內地中年男女認偷竊　囚10至14月

3名老翁年初在港九不同地區被女子兜搭做按摩服務，然後被誘到後樓梯被搶去金鏈等財物。5名內地中年男女，包括兩對夫婦及一名女子，事後被捕，他們今(3日)在東區法院承認搶劫及串謀盜竊等3項罪名，求情稱聞說有賺快錢機會，惟來港後卻被犯罪集團利用，全部均否認是策劃者。主任裁判官徐綺薇指各被告是以訪客身份來港犯案是本案嚴重之處，又斥其犯案手法可恥，判5人入獄10至14個月。



5名被告包括兩對夫婦

五名被告依次為：劉英紅（女，52歲，公司經理）、方明香（女，52歲，農夫）、李雲祥（54歲，公司經理）、黃發勝（51歲，地盤工人）及李紅（女，52歲，退休人士），劉英紅與李雲祥，及方明香與黃發勝，分別是兩對夫婦。

兩名女被告在馬鞍山被捕。（資料圖片）

89歲男事主向警方講述事發經過。(詳看下圖)

3名事主60至89歲

兩對夫婦承認兩項串謀盜竊罪，指他們於2023年3月4日，在香港仔東勝道2號2樓樓梯，串謀偷竊一條金鍊連玉墜；並於同年4月4日，在紅磡蕪湖街紅湖大廈1樓樓梯串謀偷竊一條金鍊；李紅則被控一項盜竊罪，指她於同年4月4日，在沙田馬鞍山恒安邨停車場後樓梯偷竊一條金鍊。涉案3名事主由60至89歲。

67歲事主被誘到後樓梯被搶頸鏈

案情指，劉於3月4日在公廁外接近67歲陳姓男事主，稱可提供按摩服務。陳便跟劉到一大樓的後樓梯，方此時突然在陳的背後出現，並搶去陳的頸鏈，然後與劉一同逃離現場。

89歲事主被從後抱緊失金鏈

4月4日，劉以同一藉口在紅磡街頭兜搭89歲姓高男事主。高跟隨她到大樓梯間後，方突然從後抱緊高約30秒，兩人隨即逃走。高事後發現他的頸鏈不翼而飛。

60歲男事主接受頸及私處按摩時被竊

同日在馬鞍山街頭，李紅和一名不知名女子以提供按摩服務為由，兜搭60歲姓郭男事主。郭跟隨她們到停車場時，在接受兩人的頸部及私處按摩時，郭的頸鏈突被搶走，李及其同夥成功逃去。

證人見兩女被告不斷走近老人家

4月5日早上，一名姓賴的證人在恆安商場觀察到兩對夫婦被告行為鬼祟，遂尾隨兩名女被告，發現她們不斷在一些老人家身旁徘徊，之後又在菜市場與兩名男被告會合。賴懷疑劉和方是妓女，決定報警。

到住處搜查發現另一女被告

警員其後到場截停四人，發現劉和方正被通緝，同被截獲的兩名男被告則是她們的丈夫，警員又在男被告李雲祥身上搜出疑屬於陳姓事主的頸鏈。翻查閉路電視後發現，李雲祥在案發前曾在案發地點徘徊，黃發勝則在事後尾隨兩名女被告。警方懷疑4人串謀犯案將他們拘捕，4人卻稱只是來港旅遊。警方其後到4人居住的地方搜查，並發現及拘捕李紅。

警方在被告住處搜出大量物品。(詳看下圖)

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李氏夫婦稱女兒病亡家公鯁死

辯方求情指，劉英紅、李雲祥為夫婦關係，他們的女兒早前因患白血病離世，李父則在5月底因食果凍鯁喉致死。兩人於2019年在內地租借賓館創業，因疫情血本無歸，加上要承擔家中醫療開支，欠債逾60萬；另一對夫婦方明香、黃發勝，則來自農村貧困家庭，黃母現時病危。

聽同鄉稱有賺快錢機會來港

辯方續指，兩對夫婦被告均是在貧困潦倒的情況下，聽到同鄉說有賺快錢的機會，沒考慮太多便前來香港。他們並非案件的策劃者，只因貧困而被犯罪集團利用，亦未有因事件獲得任何酬勞。

被告李紅則稱她因獨自照顧患癌的前夫父母而負債，她與首四名被告在案情上沒有任何聯繫，亦無證據顯示她隸屬任何犯案集團，只是在同鄉慫恿下犯案。

官指案情涉掠奪及伙同犯案且有預謀

徐官判刑指，本案嚴重之處在於各被告是以訪客身份來港，他們利用按摩為藉口，合力盜取事主財物，涉及掠奪和伙同犯案，行為可恥且有預謀。徐官認為本案最大的求情理由為各被告認罪，判涉兩項控罪的首4名被告囚14個月，僅面對一項控罪的李紅則囚10個月。

案件編號：ESCC785/2023